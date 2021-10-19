دوري أبطال آسيا: الهلال يطيح بالنصر ويبلغ النهائي

لاعبو الهلال يحتفلون بافتتاح التسجيل في مرمى النصر (2-1) في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم في الرياض في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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الرياض (أ ف ب)

بلغ الهلال السعودي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على مواطنه النصر 2-1 الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في الرياض في نصف النهائي.

وسجل المالي موسى ماريغا (17) وسالم الدوسري (71) هدفي الهلال، والبرازيلي انردسون تاليسكا (50) هدف النصر الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 اثر طرد مدافعه محمد علي لاجامي.

ويلتقي الهلال في المباراة النهائية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مع أحد الكوريين الجنوبيين أولسان هيونداي حامل اللقب وبوهانغ ستيلرز اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب جيونجو.

وأصبح الهلال، المتوج بلقب المسابقة ثلاث مرات آخرها عام 2019، أول فريق يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا أربع مرات منذ عام 2003 حيث خسر عامي 2012 و2014، مُنهياً الشراكة مع مواطنه اتحاد جدة والعين الاماراتي وأوراوا ريد دايموندز الياباني وتشونبوك الكوري الجنوبي.

- مباراة الموسم -

وأشاد مدرب الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم بلاعبه الدوسري الذي نال جائرة أفضل لاعب في المباراة.

وقال جارديم في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: "سالم الدوسري لاعب مهم للفريق في الوقت الحالي، لقد أصبح اكثر جرأة ويسدد اتجاه المرمى وهو مؤهل بأن يكون أفضل لاعب في آسيا".

وأضاف: "إنها مباراة الموسم. قدمنا شوطا أول أفضل وافتقدنا ماريغا مع بداية الشوط الثاني، لقد خسرنا الاستحواذ، لكننا استعدنا وضعنا بعد ذلك وحققنا فوزًا مستحقا".

وتابع: "ما حدث في نهاية المباراة؟ أشياء كهذا تقع في كرة القدم. إنه دربي كبير على مستوى القارة، ولقد تعرضوا للخسارة الأولى في ملعبهم وهذا ربما تسبب بالضغط عليهم".

وختم قائلا: "الآن وبعد انتهاء هذه المهمة بنجاح سنجهز أنفسنا للمباراة النهائية بهدوء".

وبدأت المباراة حذرة من الطرفين حتى الدقيقة 15 التي شهدت تسديدة للاعب الهلال البرازيلي ماثيوس بيريرا علت العارضة، قبل أن يفتتح ماريغا التسجيل بعد هجمة مرتدة مررها خلالها الدوسري كرة الى الفرنسي بافيتمني غوميس ومنه الى المالي الذي تابعها داخل المرمى (17).

ورد النصر مباشرة بضغط قوي كاد على اثره تاليسكا يدرك التعادل من ركلة حرة تصدى لها عبدالله المعيوف (22).

وجرب تاليسكا حظه من تسديدتين في الدقيقة 31 رد القائم الأيمن الأولى ومرت الثانية بجوار القائم.

وتابع تاليسكا تألقه وتلاعب بالكوري الجنوبي هيون سون ومرر كرة الى عبد الفتاح عسيري الذي اعادها إلى البرازيلي فسددها قوية ارتدت من دفاع الهلال، وسدد عسيري خارج الملعب (45)، قبل أن يطرد زميله لاجامي بعد تدخل عنيف على ماريغا بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وكاد النصر يدرك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما تلاعب عسيري بدفاع الهلال ومرر كرة الى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فانفرد بالحارس المعيوف لكن الاخير تصدى لتسديدته ببراعة وابعدها الى ركنية (49).

وواصل النصر ضغطه وحصل على ركنية في الدقيقة 50 نفذها عسيري وتابعها تاليسكا برأسه داخل المرمى.

وتحولت السيطرة إلى الهلال بعد الهدف ولكن بدون فعالية حقيقية، فيما كاد عسيري يمنح التقدم للنصر بتسديدة قوية تصدى لها المعيوف (59)، وسدد تاليسكا ركلة حرة بجوار القائم (62).

ورد الهلال بتسديدة قوية لمحمد البريك تصدى لها وليد عبدالله (65)، قبل أن ينجح الدوسري في منح التقدم للهلال بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة داخل المرمى (71).

وردت العارضة تسديدة رائعة لناصر الدوسري (80)، وكاد حمدالله يدرك التعادل بمقصية رائعة ذهبت خارج الملعب (89).

© 2021 AFP