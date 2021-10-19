دوري أبطال أوروبا: ريال يستعيد التوازن وإنتر يوقف فورة شيريف تيراسبول

سيرغي سوبينسكي اف ب

لاعبو ريال مدريد الاسباني يحتفلون بهز شباك شاختار دانييتسك الاوكراني في الجولة الثالثة لمسابقة دوري ابطال اوروبا في كييف في 19 تشرين الاول/أكتوبر 2021.

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كييف (أ ف ب)

استعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 5-صفر، وأوقف إنتر ميلان فورة شيريف تيراسبول المولدافي، مفاجأة مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما تغلب عليه 3-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الأول.

في المباراة الاولى في كييف، فرض المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه نجمًا بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 51 و56، وصنع الهدف الرابع لمواطنه رودريغو (65) بعدما افتتح قائد أصحاب الأرض سيرجي كريفستوف التسجيل (37 خطأ في مرمى فريقه)، فيما ختم الفرنسي كريم بنزيمة المهرجان بهدف خامس (90+1).

وعاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة أمام ضيفه شيريف تيراسبول 1-2 في الجولة الثانية محققًا فوزه الثاني، فاستفاد من خسارة الاخير امام إنتر وانتزع منه الصدارة بفارق الاهداف.

وثأر النادي الملكي لخسارتيه أمام الفريق الأوكراني في دور المجموعات الموسم الماضي.

ووجه ريال مدريد إنذارًا شديد اللهجة إلى غريمه التقليدي برشلونة الذي سيلاقيه الأحد المقبل في ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الليغا.

وكان ريال مدريد صاحب الافضلية منذ البداية وحاول الضغط على أصحاب الأرض لافتتاح التسجيل لكنه اصطدم بتكتل دفاعي منظم فلجأ إلى التسديد البعيد.

وكان أول تهديد مدريدي عبر قائده الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (3)، وأخرى للألماني طوني كروس من خارج المنطقة ابعدها الحارس أناتولي تروبين بصعوبة (4)، وثالثة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من داخل المنطقة أبعدها الحارس مرة اخرى قبل ان يشتتها الدفاع (7).

واعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة وخرج حارس المرمى العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا في توقيت مناسب خارج المنطقة لقطع انفراد الاسرائيلي مانور سولومون (16).

وتابع الحارس تروبين تألقه بإبعاده تسديدة قوية لكروس من خارج المنطقة (31).

وأثمر ضغط النادي الملكي هدفا من النيران الصديقة عندما حاول قائد شاختار دانييتسك كريفتسوف إبعاد كرة عرضية للوكاس فاسكيس باتجاه بنزيمة فتابعها بيسراه من خارج المنطقة ساقطة داخل المرمى (37).

وكاد بنزيمة يعزز تقدم النادي الملكي بتسديدة قوية زاحفة تصدى لها الحارس تروبين (38)، وعاد الأخير للتصدي لتسديدة أخرى قوية للدولي الفرنسي من خارج المنطقة وحولها إلى ركنية (42).

وعزز ريال مدريد تقدمه مطلع الشوط الثاني بهدف رائع اثر لعبة جماعية ثلاثية بين بنزيمة المتوغل من الجهة اليسرى فمررها إلى الكرواتي لوكا مودريتش عند حافة المنطقة ومنه إلى فينيسيوس المتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (51).

ووجه فينيسيوس الضربة القاضية لشاختار دانييتسك بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بمجهود فردي رائع تلاعب خلاله بأربعة مدافعين من خارج المنطقة إلى داخلها قبل أن يسدد بيسراه داخل المرمى (56).

وأضاف رودريغو الهدف الرابع اثر لعبة جماعية أخرى قادها بنزيمة ومرر إلى فينيسيوس داخل المنطقة ومنه إلى رودريغو غير المراقب فسددها قوية في سقف المرمى (65).

وختم بنزيمة المهرجان بهدف خامس عندما تلقى كرة عرضية من البديل ماركو أسينسيو داخل المنطقة فهيأها لنفسه وتابعها داخل المرمى (90+1).

- إنتر يخمد فورة شيريف -

وفي الثانية على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو، حقق إنتر بطل إيطاليا فوزه الأول في دور المجموعات عندما تغلب على ضيفه شيريف تيراسبول 3-1.

وهي الخسارة الأولى لشيريف تيراسبول بعد فوزيه المدويين على ضيفه شاختار دانييتسك (2-صفر) ومضيفه ريال مدريد (2-1).

وانتظر إنتر الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي البوسني إدين دجيكو بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي التشيلي أرتورو فيدال.

وفاجأ شيريف تيراسبول بطل إيطاليا مطلع الشوط الثاني بإدراكه التعادل عبر اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل (52)، لكن فيدال منح التقدم مجددًا لإنتر بعد ست دقائق اثر تمريرة من دجيكو.

وأكد المدافع الهولندي ستيفان دي فري فوز النادي الايطالي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 67 اثر تمريرة من مواطنه دنزل دمفريس.

© 2021 AFP