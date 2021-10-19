دوري أبطال أوروبا: سبورتينغ ينعش آماله ويصعب مهمة بشيكتاش

اوجان كوزي اف ب

لاعبو سبورتينغ لشبونة البرتغالي يحتفلون بهز شباك بشيكتاش التركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا في اسطنبول في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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اسطنبول (أ ف ب)

أنعش سبورتينغ البرتغالي آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة الثالثة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما انتزع فوزا ثمينا من مضيفه بشيكتاش التركي 3-1 الثلاثاء في إسطنبول في الجولة الثالثة.

وسجل الاوروغوياني سيباستيان كواتيس (15 و27) والاسباني بابلو سارابيا (44 من ركلة جزاء) وباولينيو (89) أهداف سبورتينغ، والكندي سايل لارين (24) هدف بشيكتاش.

وهو الفوز الأول لسبورتينغ في دور المجموعات بعد خسارتين أمام أياكس أمستردام الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني، فتخلص من المركز الأخير الذي كان يتقاسمه مع بشيكتاش الذي مني بخسارته الثالثة تواليًا.

ويلتقي المتصدران بالعلامة الكاملة أياكس أمستردام وبوروسيا دورتموند لاحقًا.

ونجح سبورتينغ في افتتاح التسجيل عبر قائده المدافع كواتيس بارتماءة رأسية مستغلا كرة رأسية لغونسالو إناسيو اثر ركلة ركنية انبرى لها غونسالفيش واسكنها على يمين الحارس إرسين ديستان أوغلو (15).

وكاد غونسالفيش يفعلها عندما تلقى كرة طويلة من حارس مرماه فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية تصدى لها الحارس ديستان أوغلو على دفعتين (24).

وأدرك بشيكتاش التعادل مباشرة عبر مهاجمه لارين بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي البوسني ميراليم بيانيتش وأسكنها إلى يسار الحارس الإسباني أنتونيو أدان (24).

ومنح كواتيس التقدم مجددًا لسبورتينغ بالطريقة ذاتها للهدف الأول بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلا ضربة رأسية لباولينيو بعد ركلة ركنية انبرى لها غونسالفيش (27).

وحرم القائم الايمن المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشوياي من إدراك التعادل برده تسديدته من حافة المنطقة (38).

وحصل سبورتينغ على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب لمسة يد على المدافع الدولي الكرواتي ديماغوي فيدا بعد رأسية لكواتيس إثر ركلة ركنية، فانبرى لها سارابيا المعار من باريس سان جرمان الفرنسي بيسراه إلى يسار الحارس (44).

وقلص بشيكتاش الفارق بهدف رائع للبرازيلي أليكس تيكسييرا بتسديدة رائعة "على الطاير" من داخل المنطقة لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية "في أيه آر" (45+1).

وحرمت العارضة باولينيو من إضافة الهدف الرابع بردها تسديدته القوية من داخل المنطقة فتهيأت أمام الاسباني بيدرو بروبو الذي سددها قوية تصدى لها الحارس التركي على دفعتين (71).

ونجح باولينيو في اضافة الهدف الرابع بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس التركي (89).

ويحل بشيكتاش ضيفًا على سبورتينغ في الجولة الرابعة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

© 2021 AFP