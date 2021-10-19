دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يتصدر بثنائية محرز ويترقب تعثر سان جرمان

برونو فاهي وكالة بيلجا/ا ف ب

الجزائري رياض محرز خلال تسجيله من ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي الإنكليزي ضد كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا على ملعب "يان بريديل" في بروج في 19 تشرين الاول/أكتوبر 2021

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بروج (بلجيكا) (أ ف ب)

ارتقى مانشستر سيتي الانكليزي إلى صدارة المجموعة الاولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1 بينها ثنائية للدولي الجزائري رياض محرز، الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وسجل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (30)، محرز (43 من ركلة جزاء و84)، كايل ووكر (53) والبديل الشاب كول بالمر في أولى مبارياته في المسابقة الأم (67) أهداف سيتي الذي استعاد توازنه عقب خسارته امام باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الثانية وبات يترقب تعثر الاخير أمام ضيفه لايبزيغ الألماني لاحقًا للبقاء في الريادة، فيما أحرز القائد هانس فاناكين الهدف الشرفي لأصحاب الأرض (81).

ورفع وصيف الموسم الماضي رصيده الى ست نقاط بفارق نقطتين أمام سان جرمان وبروج، فيما لا يزال لايبزيغ المتذيل يبحث عن أولى نقاطه.

وكان رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا افتتحوا المشوار القاري بانتصار مثير (6-3) على أرضهم أمام الفريق الألماني، قبل أن يسقطوا في العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين.

ولا يزال بطل إنكلترا المملوك إماراتيًا منذ العام 2008 يبحث عن لقبه الاول في تاريخه في المسابقة القارية الأم وكان على قاب قوسين الموسم الماضي عندما بلغ النهائي للمرة الاولى قبل أن يسقط أمام مواطنه تشلسي بهدف نظيف.

وأجرى غوارديولا أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام بيرنلي (2-0) في الدوري المحلي السبت، ودفع بجاك غريليش بدلا من رحيم ستيرلينغ إلى جانب محرز وفيل فودن، فيما أبقى على خط الوسط ذاته بقيادة البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل أول هاتريك في مسيرته الاحترافية ضد كلوب بروج تحديدًا، ودفع بالبرتغالي روبن دياش وكايل ووكر في الدفاع وعاد الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

وأحكم سيتي سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة وألغي له هدفان مبكران بداعي التسلل، أولهما لغريليش (11) وآخر للإسباني رودري (13).

وافتتح كانسيلو التسجيل بعدما رفع فودن كرة جميلة خلف المدافعين الى داخل المنطقة، روضها البرتغالي بصدره قبل أن يتابعها بيسراه بين قدمي الحارس سيمون مينيوليه (30).

وحصل محرز على ركلة جزاء بعد عرقلته من المدافع الفرنسي ستانلي نسوكي فانبرى لها بنجاح على يمين الحارس (43).

وكاد محرز أن يسجل هدفه الشخصي الثاني بعدما وصلته الكرة في منتصف المنطقة، سددها سهلة بين يدي حارس مرمى ليفربول السابق (45+3).

وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول ونجح ووكر في تسجيل الهدف الثالث بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة بتمريرة بين مدافعَين من دي بريون تابعها بيمناه من زاوية ضيقة في المرمى (53).

وبعد دقيقتين من نزوله بديلا لدي بروين، في أولى مشاركاته على الإطلاق في دوري الأبطال، سجل الشاب كول بالمر ابن الـ19 عامًا الهدف الرابع بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس (67).

وكان بالمر دخل في الثواني الاخيرة من مباراة سيتي ضد بيرنلي في الدوري الممتاز السبت قبل أن يسجل هاتريك في مباراة فريقه لما دون 23 سنة بعد أربع ساعات ضد ليستر سيتي (5-صفر).

وانتظر أصحاب الارض حتى الدقيقة 79 للتسديد بين الخشبات الثلاث للمرة الاولى عبر رأسية من شارل دو كيتيلير أبعدها إيدرسون ببراعة الى ركنية، قبل أن ينجحوا في تسجيل هدف شرفي عبر فاناكين بعد عرضية من الهولندي البديل روود فورمر (81).

إلا أنهم لم ينعموا بهذا الهدف سوى لثلاث دقائق، إذ سجل محرز هدفه الثاني بعدما رفع البرازيلي فرناندينيو كرة خلف المدافعين لينطلق الجزائري ويضع الكرة في الشباك (84).

© 2021 AFP