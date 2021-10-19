كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا من غواصة وفق سيول

سترينغر KCNA VIA KNS/ا ف ب/ارشيف

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمام صاروخ بالستي عابر للقارات خلال معرض أسلحة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 في بيونغ يانغ

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سيول (أ ف ب)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا من غواصة على الأرجح، في أحدث حلقة ضمن سلسلة تجارب نفّذتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع الماضية.

وأفادت هيئة أركان القوات العسكرية في سيول في بيان "رصدت قواتنا صاروخا بالستيا قصير المدى غير محدد يعتقد أنه صاروخ بالستي يطلق من غواصة أطلقته كوريا الشمالية".

وأضافت أن الصاروخ أطلق من سينبو باتجاه البحر شرق شبه الجزيرة الكورية.

وتقع مدينة سينبو التي أطلق منها الصاروخ على البحر في شرق البلاد وفيها حوض كبير لبناء السفن. وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية وجود غواصات في المنطقة.

ويسعى الشمال حاليا لتطوير تقنية إطلاق صواريخ بالستية من غواصات، وسبق أن أطلق صواريخ من تحت الماء.

وأجرت بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، في الآونة الأخيرة عدة تجارب، شملت صاروخا بعيد المدى وسلاحا يتم إطلاقه من قطار وصاروخا قالت إنه فرط صوتي، ما أثار قلق العديد من الدول.

وخلال معرض مخصص للدفاع نظم الأسبوع الماضي، قدم صاروخ بالستي عابر للقارات كُشف عنه العام الماضي خلال عرض عسكري.

- سباق تسلح -

وقال شين بيوم شول الباحث في المعهد الكوري للبحث حول الاستراتيجية الوطنية إن "السبب الجوهري لهذا الاستفزاز من جانب الشمال هو تمسك الولايات المتحدة بموقفها حول المفاوضات".

ورأى أن نظام "بيونغ يانغ يحاول بهذه الطريقة أن يثبت أن بإمكانه أن يكون أكثر استفزازا بعد".

خلال افتتاح المعرض الأسبوع الماضي، اتهم الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الولايات المتحدة بأنها "السبب الجذري" لعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، معتبرا أنه ليس هناك ما يدعو إلى "الاعتقاد بأنهم غير عدوانيين".

ويبدو أن شبه الجزيرة الكورية تخوض سباق تسلح.

وفي هذا السياق، اختبرت سيول في أيلول/سبتمبر لأول مرة صاروخا بالستيا يطلق من غواصة، لتصبح بذلك من الدول النادرة التي تملك هذه التكنولوجيا المتطورة، وكشفت عن صاروخ كروز فرط صوتي.

وبعد عملية الإطلاق الثلاثاء، أعلن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي بدون أن يحدد الموضوع المطروح للبحث.

من جهته، أفاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن إطلاق صاروخين بالستيين، معتبرا العملية "مؤسفة جدا".

- "المسار الدبلوماسي" -

وجرت عملية إطلاق الصاروخ الجديدة في وقت تزور مديرة أجهزة الاستخبارات الأميركية أفريل هينز سيول للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع نظيريها الكوري الجنوبي والياباني حول كوريا الشمالية، وفق ما أوردت وسائل إعلام.

وأطلق الصاروخ غداة توجيه المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم دعوة جديدة إلى كوريا الشمالية لحوار غير مشروط.

وقال سونغ كيم للصحافة الإثنين في ختام لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو دوك في واشنطن "سنواصل المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية من أجل إحراز تطورات ملموسة تُحسّن أمن الولايات المتّحدة وحلفائنا".

وتابع "لا نضمر أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية ونأمل أن نلتقيهم بدون شروط".

لكنه أضاف أن الحلفاء يتحملون "مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي" في إشارة إلى العقوبات الدولية التي تسعى بيونغ يانغ لرفعها عنها.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي ثلاث مرات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لكن المحادثات متعثرة منذ انهيار قمة هانوي في شباط/فبراير 2019 على خلفية التنازلات المطلوبة من بيونغ يانغ مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وأكدت واشنطن مرارا استعدادها للقاء ممثلين عن كوريا الشمالية في أي زمان ومكان بدون شروط مسبقة.

© 2021 AFP