أنسو فاتي يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2027

لويس جيني ا ف ب

أنسو فاتي يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لبرشلونة ضد ليفانتي في الدوري الاسباني لكرة القدم في 26 ايلول/سبتمبر 2021

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برشلونة (أ ف ب)

ويأتي الإعلان عن قرار التمديد بعد قرابة ساعة من فوز برشلونة على دينامو كييف الاوكراني 1-صفر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة للمسابقة القارية الام، في مباراة شارك فيها فاتي من على مقاعد البدلاء وأحيا خلالها النادي الكاتالوني آماله بالتأهل إلى الدور التالي بعد هزيمتين توالياً.

وأفاد النادي الكاتالوني في بيان انه "واللاعب أنسو فاتي توصلا إلى اتفاق لتمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2027. تم تحديد الشرط الجزائي لتحرير اللاعب بمبلغ مليار يورو".

وعلى الرغم من صغر سنه، تحوّل فاتي الذي كان سينتهى عقده السابق في الصيف المقبل، إلى أحد نجوم ملعب "كامب نو"، وخصوصاً عقب رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

وورث فاتي الرقم 10 من "البرغوث" الصغير في عبء كبير على كاهليه بسبب ما قدمه ميسي لكاتالونيا وللكرة العالمية.

وتعرض المهاجم الدولي الشاب (خاص 4 مباريات مع اسبانيا) لكسر في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام ريال بيتيس، وخضع لأربع عمليات جراحية ليغيب عن الملاعب قرابة عام.

وفي 26 أيلول/سبتمبر، وخلال عودته إلى الملاعب، دخل لاعب الجناح المولود في غينيا-بيساو في الدقيقة 81 وسجل الهدف الثالث لفريقه في الوقت الإضافي أمام ليفانتي في المرحلة السابعة من الدوري. وأمام فالنسيا 3-1 الاحد، في أول مباراة له أساسياً منذ اصابته، سجل هدف التعادل 1-1 وتسبب بركلة جزاء ليتقدم فريقه 2-1 قبل أن يترك مكانه للبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 59.

وبات فاتي ثاني لاعب يمدد عقده مع برشلونة، بعد لاعب الوسط الشاب بيدري (18 عاماً) الذي سيبقى في "كامب نو" حتى عام 2026، بعدما أعلن برشلونة عن الصفقة الجديدة الخميس، علماً أن البند الجزائي لرحيله يبلغ مليار يورو أيضاً.

وكان مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان أعلن الثلاثاء قبيل مباراة فريقه أمام دينامو كييف أن النادي بات "قريبًا من تمديد (عقد) أنسو فاتي"، مؤكداً انها "أخبار جيدة جدًا".

وأضاف المدرب الهولندي "إنه لاعب يجب أن يجسد مستقبل هذا النادي".

وبات فاتي، مع 13 هدفًا في صفوف المحترفين، اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف مع الـ "بلاوغرانا" قبل أن يبلغ 19 عامًا متقدماً على بويان كركيتش (12 هدفاً) وميسي (7).

كما سجل فاتي 15 هدفاً في الدقائق الألفين الأولى له بقميص الفريق الأوّل لبرشلونة، مقابل 11 للنجم الأرجنتيني.

© 2021 AFP