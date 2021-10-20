تسجيل اول إصابة بمتحورة لفيروس كورنا متفرعة من دلتا في اسرائيل

جاك غيز ا ف ب/ارشيف

عاملة صحة تحضر جرعة من لقاح فايزر في مركز طبي في حولون قرب تل ابيب، في 21 حزيران/يونيو 2012

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القدس (أ ف ب)

وذكرت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء "تم رصد المتحورة ’ايه واي فور بوينت تو’ (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

ظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادم من أوروبا. وتم التعرف عليه في مطار بن غوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي، بحسب المصدر نفسه مؤكدا عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.

ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشي أكبر.

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أن هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الاخرى.

يأتي رصد المتحورة الفرعية فيما تنوي الدولة العبرية رفع بعض التدابير الصحية السارية، لا سيما المتعلقة بالسياحة.

وكانت اسرئيل قد شرعت أواخر كانون الأول/ديسمبر في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى، حاولت الحكومة الرد عليه عبر إطلاق حملة تلقيح بجرعة ثالثة ضد كوفيد-19.

تلقى أكثر من 60% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمةجرعتين من اللقاح وأكثر من ثلثهم تلقوا ثلاث جرعات.

© 2021 AFP