دوري أبطال أوروبا: رونالدو يهدي يونايتد فوزاً وصدارة بإسقاط أتالانتا

بول إليس ا ف ب/ا ف ب

البرتغالي كريستيانو رونالدو مسجلاً الهدف الثالث والفوز لمانشستر يونايتد الإنكليزي في مرمى أتالانتا الإيطالي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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لندن (أ ف ب)

ويدين "الشياطين الحمر" بهذا الفوز المهم إلى أهداف الثلاثي ماركوس راشفورد (53)، هاري ماغواير (75)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدف الفوز (81)، فيما أحرز الكرواتي ماريو باساليتش (15) والتركي ميريح دميرال (29) هدفي أتالانتا.

وبالتالي، تصدّر يونايتد مجموعته مع ست نقاط من ثلاث مباريات، وخلفه أتالانتا مع أربع نقاط بفارق هدف وحيد عن فياريال الإسباني الذي حقق فوزه الأول في المسابقة على حساب يونغ بويز السويسري 3-1.

وبهذا الفوز استعاد مانشستر يونايتد أداءه القوي الذي يتيح لمدربه النروجي أولي-غونار سولشاير تنفس الصعداء، بعدما كانت أي خسارة محتملة ستضع مصيره تحت مقصلة الإقالة.

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، كان أتالانتا سباقاً إلى التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل دافيد زاباكوستا عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى باساليتش الذي سدد مباشرة في شباك الحارس الاسباني دافيد دي خيا.

ووضع أتالانتا "الشياطين الحمر" في موقع صعب بمضاعفة النتيجة بعدما ارتقى ديميرال لركنية، حولها برأسه في الشباك بعد خطأ في التموضع من القائد ماغواير (29).

لكن يونايتد انتفض في الشوط الثاني في المباراة، بدءاً من تقليص الفارق في الدقيقة 53، بعدما أرسل البرتغالي برونو فيرنانديش بينية خيالية لراشفورد الذي انفرد بالحارس وأسكن الكرة أرضية إلى يساره.

وحمل هدف راشفورد الرقم 300 لمانشستر يونايتد في كل المسابقات بقيادة سولشاير، رغم أن الفريق الإنكليزي فشل في الحفاظ على شباك نظيفة على أرضه في 12 مباراة متتالية، وهي السلسلة الأطول لـ"الشياطين الحمر" منذ شباط/فبراير العام 1964 (13 مباراة).

وعوض ماغواير الخطأ الدفاعي الذي ارتكبه بادراكه التعادل ليونايتد في الدقيقة 75، بعدما تابع عرضية من فيرنانديش، مسدداً الكرة في الشباك، ليحرز باكورة أهدافه الأوروبية مع فريقه.

ومع مواصلة الضغط، وفيما بدا أتالانتا متراجعاً ومكتفياً بالتعادل، كان رونالدو المنقذ الدائم في المرصاد، فاقتنص هدف الفوز في الدقيقة 81، برأسية قوية لم يحرك لها الحارس ساكناً، ليخرج رجال سولشاير مع ثلاث نقاط في جعبتهم.

وفي المباراة الثانية، حقق فياريال الإسباني أول فوز له في المسابقة هذا الموسم بإسقاطه مضيفه يونغ بويز 4-1.

© 2021 AFP