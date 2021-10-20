دوري أبطال أوروبا: سالزبورغ يعزز صدارته بثلاثية في شباك فولفسبورغ

جويل كلامار ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط سالزبورغ السويسري نوا أوكافور يحتفل بهدفه الثاني في مرمى فولفسبورغ الالماني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب ريد بول أرينا في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021

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فيينا (أ ف ب)

سجل ثلاثية أصحاب الأرض كريم أدييمي (3) والسويسري نوا أوكافور هدفين (65 و77)، فيما سجل هدف الشرف للضيف لوكاس نميشا (15).

ورفع سالزبورغ رصيده في الصدارة إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، متقدماً بفارق 5 نقاط عن وصيفه إشبيلية الاسباني الذي يحلّ ضيفاً في وقت لاحق اليوم على حامل لقب الدوري الفرنسي ليل متذيل الترتيب بنقطة.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند نقطتين في المركز الثالث.

ويمر سالزبورغ بفترة رائعة حيث فاز في 10 من مبارياته الـ 11 في الدوري، كما لم يذق طعم الخسارة منذ 21 نيسان/أبريل أمام تيرول.

وبخلاف الفريق النمسوي، يعيش فولفسبورغ فترة صعبة اذ يعود آخر فوز له إلى 11 أيلول/سبتمبر أمام غروثر فورث.

على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ، افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية بفضل مهاجمه الشاب المتألق أدييمي (19 عاماً) الذي تخلص بفضل سرعته من "حارسه" المدافع السويسري كيفن مبابو ليسيطر على الكرة بقدمه اليمنى ويسدد في شباك الحارس البلجيكي كون كاستيلز.

وكاد سالزبورغ يضيف الثاني، إلا أن العارضة نابت عن الحارس عقب تسديدة هوائية من السويسري أوكافور (12)، قبل أن يدرك فولفسبورغ التعادل من ركلة ركنية نفذها ماكسيميليان أرنولد وتابعها نميشا برأسه في شباك الحارس السويسري فيليب كون (15).

في الشوط الثاني، أعاد أوكافور الأفضلية لفريقه بعد ركنية من الأميركي برندن أرونسون ومعمعة في منطقة الجزاء استفاد منها ليسدد بقدمه اليمنى "على الطاير" خدعت الحارس كاستيلز (65)، قبل أن يضيف الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد ركنية جديدة من الجهة اليسرى لعبها الكرواتي لوكا سوسيتش وتابعها البديل البرازيلي برناردو برأسه تلقفها السويسري بصدره وسددها قوية بقدمه اليمنى (77).

© 2021 AFP