دوري "أن بي أيه": أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على نتس وسقوط ليكرز

ستايسي ريفير غيتي/ا ف ب

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو يسجل ضد بروكلين نتس في مباراة ميلووكي باكس الافتتاحية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 19 تشرين الاول/أكتوبر 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 32 نقطة ليستهل ميلووكي باكس حملة الدفاع عن لقبه بفوزه 127-104 على بروكلين نتس أحد أبرز منافسيه هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما سقط بطل العام 2020 لوس أنجليس ليكرز 121-114 أمام ضيفه غولدن ستايت ووريرز في الليلة الافتتاحية الثلاثاء.

واستهل أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي الحملة الحالية بأداء رائع على الصعيدين الدفاعي والهجومي مضيفًا 14 متابعة وسبع تمريرات حاسمة في المباراة.

كان أفضل لاعب في الدوري مرتين واحدًا من ستة لاعبين في باكس وصلوا إلى أو تجاوزوا حاجز النقاط العشر في مباراة سبقها مراسيم رفع لافتة اللقب الأول لباكس في الدوري منذ عام 1971 في ملعب "فايزرف فوروم".

أشاد اليوناني بقدرة اللاعبين على التركيز على المباراة بعد الاحتفالات "كانت مواجهة صعبة، كنا جميعًا متحمسين لتسلّم الخواتم ورؤية اللافتة ترتفع. من الصعب أن تخلق توازنًا، أن تنتقل من هذا الحماس والمشاعر الى خوض مباراة. ولكن أعتقد أننا قمنا بعمل جيد وكنا قادرين على التركيز على خطة اللقاء وعلى أنفسنا والخروج بالفوز".

وخاض نتس المباراة بغياب نجمه كايري إرفينغ الرافض لتلقي اللقاح، ما يعني بأنه سيكون ممنوعًا من المشاركة مع الفريق في مبارياته البيتية بسبب القوانين المفروضة في مدينة نيويورك، إضافة الى معظم المباريات الأخرى.

وكان كيفن دورانت الافضل من جانب فريق المدرب الكندي ستيف ناش مسجلا 32 نقطة و11 متابعة.

في المباراة الاخرى، سقط ليكرز المتجدد على ملعبه ستيبلس سنتر أمام ووريرز الذي سجل له صانع ألعابه ستيفن كوري أول "تريبل دابل" شخصي منذ العام 2016 مع 21 نقطة، 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ورغم تألق الملك ليبرون جيمس مع 34 نقطة و33 لأنتوني ديفيس إضافة الى 11 متابعة لكل منهما، إلا أنها لم يحصلا على الدعم اللازم من زملائهم الجدد أمثال المخضرمين كارميلو أنتوني وراسل ويستبروك.

قال كوري بعد الفوز "إنه شعور رائع. كنا متحمسين قبل انطلاق الموسم، لدينا خليط جديد من اللاعبين إضافة الى أعمدة الفريق".

© 2021 AFP