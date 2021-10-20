كريستيانو رونالدو يرتدي القميص الخطأ في متحف "مدام توسو" في دبي

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ا ف ب

تمثال شمعي يظهر فيه نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في متحف "مدام توسو" للشمع في دبي في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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دبي (أ ف ب)

وافتتح متحف الشمع الشهير فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي.

وأكد المتحف في بيان لوكالة فرانس برس "سيسعد معجبو كريستيانو رونالدو لسماع أنه سيتم تحديث تمثال الشمع الخاص به مع قميص مانشستر يونايتد الجديد في وقت قريب للغاية".

وبحسب المتحف فإن عالم كرة القدم "يتغير دوما، ويقوم اللاعبون بانتظام بالتنقل بين الفرق".

وكان عدد من وسائل الاعلام البريطانية والبرتغالية قد تناقل خبر إلباس التمثال "القميص الخطأ" بعد أن غادر رونالدو النادي الإيطالي هذا الصيف.

وصنع رونالدو اسمه كنجم عالمي في ست سنوات مليئة بالألقاب مع مانشستر يونايتد في الفترة بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

© 2021 AFP