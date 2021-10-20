مصرع 116 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال

جسر قيد الانشاء ينهار فوق نهر على الطريق السريع بين بيتوراغاره وشامباوات في شمال الهند في 19 تشرين الاول/اكتوبر 2021.

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دهرادون (الهند) (أ ف ب)

قتل أكثر من مئة شخص إثر عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال كما قال مسؤولون الأربعاء فيما لا يزال عشرات مفقودين.

في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصا. في كيرالا في الجنوب قال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا.

وثلاثون على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، سقطوا إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبان عدة.

وخمسة من القتلى من عائلة واحدة وقد طمرت الأمطار منزلهم إثر انزلاقات التربة كما قال المسؤول المحلي براديب جاين لوكالة فرانس برس.

في النيبال، قال هومكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث "في الأيام الثلاثة الماضية، قتل 31 شخصا من جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وهناك 43 شخصا مفقودون".

وأضاف "لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر".

فيبم/نور/اا

© 2021 AFP