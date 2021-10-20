مقتل 82 متمردا يمنيا على الأقل في غارات للتحالف على منطقتين قرب مأرب 

صبي يمني يرفع العلم عشية الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد في العاصمة اليمنية صنعاء في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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الرياض (أ ف ب)

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه نفذ "26 عملية استهداف" في الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب وفي الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب المدينة

وبحسب التحالف، تم "تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصراً إرهابياً".

ونادراً ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وقد صعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

أوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

© 2021 AFP