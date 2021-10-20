هجوم بطائرات مسيّرة مفخخة يستهدف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في سوريا

دليل سليمان ا ف ب

آليات عسكرية أميركية على الطريق في تل تمر في شمال شرق سوريا بعد انسحابها من قاعدة في محيط كوباني في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019

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بيروت (أ ف ب)

وقال المرصد ومقرّه في بريطانيا في بيان "دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي مساء اليوم نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة".

وأضاف المرصد أنّ هذا الهجوم "لا يُعلم ما إذا كان يقف خلفه تنظيم الدولة الإسلامية أو الميليشيات الإيرانية" التي تقاتل دعماً للنظام السوري، مشيراً إلى "عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية".

بدوره أكّد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أنّ القاعدة استُهدفت بهجوم.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه "لا علم لنا بسقوط ضحايا" من جرّاء هذا الهجوم.

وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة في 2016 في إطار حربه ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية.

ولا ينفكّ النظام السوري وحلفاؤه يؤكّدون انتفاء الأسباب لوجود أي قوات أميركية في هذه المنطقة.

وعلى مقربة من هذه القاعدة، الواقعة على طريق بغداد-دمشق الاستراتيجي، تتمركز فصائل مسلّحة مدعومة من إيران.

© 2021 AFP