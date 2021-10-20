يوروبا ليغ: ليستر يقلب الطاولة على سبارتاك موسكو برباعية داكا

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب/ا ف ب

لاعب ليستر سيتي الإنكليزي، الزامبي باتسون داكا، يحتفل بتسجيل هدفه الرابع في مرمى سبارتاك موسكو في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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موسكو (أ ف ب)

وبالأهداف الأربعة التي أحرزها داكا (45، 48، 54 و79)، قلب ليستر تأخره بهدفين نظيفين ليحقق انتصاره الأول في المسابقة، فيما أحرز أهداف سبارتاك موسكو ألكسندر سوبوليف (11 و86) والسويدي جوردان لارسون (44).

ورفع ليستر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف ليغيا وارسو البولندي المتصدر بالعلامة الكاملة مع ست نقاط والذي يحل ضيفاً الخميس على نابولي الإيطالي متذيل الترتيب بنقطة يتيمة.

وتجمد رصيد سبارتاك موسكو الذي مني بخسارته الثانية، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث مع 3 نقاط.

وكان سبارتاك السبّاق إلى التسجيل عن طريق سوبوليف من تسديدة خدعت الحارس (11)، قبل أن يضاعف لارسون النتيجة (44).

وقبل انتهاء الشوط الأول، بدأت محركات داكا بالعمل ليسجل هدف تقليص الفارق (45)، ليواصل مساره التهديفي بإدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني إثر تمريرة من النيجيري كيليشي إيهيناتشو (48)، ليعود ويحرز ثلاثيته في الدقيقة 54 بعد تمريرة من البلجيكي يوري تيلمانس.

وحقق داكا الـ"سوبر هاتريك" في الدقيقة 79 بهدف مشابه للثالث، بعد بينية من جيمس ماديسون.

ونجح سبارتاك في تقليص الفارق بهدف سوبوليف (86)، من دون أن يتفادى الخسارة.

© 2021 AFP