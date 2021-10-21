إثيوبيا تستهدف عاصمة تيغراي بضربة جوية جديدة هي الرابعة خلال أسبوع

إدواردو سوتيراس ا ف ب/ارشيف

عرض عسكري للقوات الإثيوبية في أديس أبابا، في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

اديس ابابا (أ ف ب)

وقال المتحدث باسم الحكومة ليغيسي تولو لوكالة فرانس برس إن الضربة الأخيرة استهدفت مركزا "يستخدم حاليا للتدريب العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي".

في المقابل، قال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا لفرانس برس إن وحدات الدفاع الجوي التابعة للمجموعة تمكنت من "إحباط" الضربة.

إلا أن مسؤولا إثيوبيا رفيعا نفى أن تكون الضربة قد فشلت، وقال لفرانس برس إن "المهمة كانت ناجحة" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والإثنين أُعلن عن استهداف عاصمة تيغراي بضربتين جويتين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وجرح أشخاص عدة، وفق الأمم المتحدة، علما بأن ميكيلي لم تكن قد استُهدفت بضربات جوية منذ بدء النزاع قبل نحو عام.

والأربعاء استهدفت غارة ثالثة شهدتها تيغراي "منشآت حوّلها (متمردو تيغراي) إلى مراكز لتصنيع الأسلحة ولتصليح العتاد العسكري"، وفق الحكومة الإثيوبية.

كذلك استهدف الجيش بلدة أغبي الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب من ميكيلي.

وأفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس بأن هجوم الأربعاء في ميكيلي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بينهم امرأة حامل.

ولم ترد أي تفاصيل حول سقوط ضحايا من جراء الضربة الجوية التي استهدفت ميكيلي الخميس.

وبعد أشهر من التوتر المتزايد مع السلطات المحلية المنشقة المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، ارسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي الى تيغراي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لطرد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي كانت تتولى الحكم في البلاد حتى العام 2018.

والأربعاء دانت الولايات المتحدة "التصعيد المستمر للعنف وتعريض المدنيين للخطر"، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة.

مدنيون هاربون

تأتي الضربات الجوية في توقيت ترد فيه معلومات عن معارك عنيفة تدور في منطقة أمهرة الواقعة جنوب تيغراي حيث أطلق متمردو "جبهة تحرير شعب تيغراي" هجوما في تموز/يوليو.

والأربعاء أعلن المتحدث باسم "جبهة تحرير شعب تيغراي" أن المتمردين سيطروا على مدينتين جديدتين على الأقل، مما يضع مدينتي كومبولشا وديسي اللتين لجأ إليهما آلاف المدنيين خلال التقّدم الميداني للمتمردين "في مرمى المدفعية".

والاتصالات مقطوعة عن أنحاء كبيرة من شمال إثيوبيا كما يمنع دخول الصحافيين إليها، ما يعقّد عملية التثبّت من صحة المعلومات من مصادر مستقلة.

وتحدّث سكان ديسي الخميس عن انتشار عسكري كثيف في المنطقة وسط استمرار تدفق المدنيين الهاربين من مدن شمالية تشهد معارك.

وقال أحد السكان طالبا عدم كشف هويته حماية لأقربائه المتواجدين في مناطق تخضع لسيطرة المتمردين "هناك أشخاص يصلون إلى ديسي من (مدينة) هايك فيما يغادرها آخرون خشية اندلاع نزاع مسلّح".

وتابع "أغلقت بعض المؤسسات التجارية أبوابها. تشهد المدينة اليوم هدوءا نسبيا مقارنة بما شهدناه في الأيام الثلاثة الماضية".

وفي الأشهر الأخيرة ضاعف مسؤولون في الحكومة الإثيوبية الدعوات للتعبئة من أجل التصدي لمتمردي "جبهة تحرير شعب تيغراي". ويقول دبلوماسيون إن التعبئة شملت عشرات آلاف الأشخاص.

والخميس دعا رئيس إقليم أمهرة يلكال كيفالي المسلّحين من سكان منطقته للتوجه إلى ديسي للدفاع عن المدينة.

وقال "حان الوقت لكي يقف الشعب الإثيوبي موحدا للقضاء على العدو المشترك".

وفي بداية النزاع، كانت القوات الفدرالية قد فرضت سريعا سيطرتها على القسم الأكبر من المنطقة ولا سيما ميكيلي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

لكن في نهاية حزيران/يونيو استعادت الجبهة القسم الأساسي منها ثم تابعت هجومها الى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين بهدف إنهاء ما وصفته بحصار انساني على تيغراي.

وبحسب الأمم المتحدة، أدى النزاع في تيغراي في المناطق المجاورة إلى نزوح مليوني شخص على الأقل.

© 2021 AFP