إصابة مدرب بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

المدرب يوليان ناغلمسان مع النمسوي مارسي سابيتسر في المباراة الاولى للاخير مع بايرن ميونيخ ضد لايبزيغ في الدوري الالماني في 11 ايلول/سبتمبر 2021

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برلين (أ ف ب)

وأوضح بطل ألمانيا في المواسم التسعة الماضية على "تويتر" أنه "أُثبت اصابة يوليان ناغلسمان بفيروس كورونا رغم حصوله على اللقاح بالكامل. سيعود إلى ميونيخ بشكل منفصل عن الفريق على متن طائرة طبية وسيتم وضعه في الحجر الصحي".

ولم يكن المدرب البالغ 34 عاماً حاضرًا في ملعب دا لوز مساء الأربعاء ليشهد فوز فريقه على مضيفه بنفيكا واحكام قبضته على مجموعته بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات، على الرغم من سفره مع بايرن إلى البرتغال الثلاثاء، إلاّ انه ظل معزولًا في الفندق كإجراء احترازي.

وكان النادي البافاري أشار الأربعاء إلى "أعراض الأنفلونزا" دون إضافة المزيد من التوضيح.

وضمن السياق ذاته، صرّح المدير الرياضي للنادي ولاعبه الدولي السابق البوسني حسن صالحميدجيتش لمنصة "دازون" للبث التدفقي أن ناغلسمان "يعاني من أعراض الأنفلونزا. لم يرغب في الحضور إلى المباراة، لذلك سيحل محله مساعداه".

وبحسب قوانين وزارة الصحة البافارية، يتوجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ومن المتوقع، أن يغيب ناغلسمان عن أربعة لقاءات مع بايرن، تبدأ أمام هوفنهايم السبت في المرحلة التاسعة من "بوندسليغا" التي تفتتح بلقاء ماينتس مع أوغسبورغ الجمعة، بوروسيا مونشنغلادباخ في الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية في 27 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، أونيون برلين في الدوري في 30 منه ومباراة الإياب على أرضه ضد بنفيكا في المسابقة القارية الام (2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل)، حيث من المرجح أن يعود لتسلم مهامه الفنية ضد فرايبورغ في 6 منه.

© 2021 AFP