الملكة إليزابيث الثانية أمضت ليلة الأربعاء-الخميس في المستشفى

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (وسط) وابنتها الأميرة آن تغادران كنيسة وستمنستر أبي بعد حضورهما قداساً في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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لندن (أ ف ب)

وقال القصر الملكي في بيان إنّه "بعدما نصحها الأطباء بالخلود للراحة لبضعة أيام، قصدت الملكة المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء فحوص أولية، وقد عادت إلى قلعة وندسور اليوم (الخميس) عند وقت الغداء، ومعنوياتها مرتفعة".

والملكة التي ستحتفل العام المقبل بذكرى مرور 70 عاماً على اعتلائها العرش، ألغت الأربعاء زيارة إلى إيرلندا الشمالية بعدما امتثلت "على مضض" لنصيحة أطبائها بالراحة لبضعة أيام.

وشاركت الملكة إليزابيث الثانية في الآونة الأخيرة في عدد من الأنشطة العامة بعدما أمضت فترات الحجر المتتالية في قصر وندسور بالقرب من لندن، على الرّغم من أنّ الكثيرين توقّعوا منها أن تبتعد عن مثل هذه الأنشطة بعد وفاة زوجها فيليب في نيسان/أبريل الفائت.

وظهرت الملكة الثلاثاء في حفل استقبال حضره رئيس الوزراء بوريس جونسون ورجال أعمال في وندسور، وقد بدا أنّها بصحة جيّدة، إذ صافحت اشخاصاً واقفة من دون قفازات وتحادثت مع عدد من الضيوف من دون أن تضع كمامة.

وشوهدت الملكة الأسبوع الفائت وهي تمشي مستعينة بعصا في أول ظهور علني لها على هذا النحو منذ عام 2004.

© 2021 AFP