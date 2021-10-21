الهند أعطت مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا (رسمي)

ناريندر نانو ا ف ب

أشخاص يضعون كمامات على متن عربة كهربائية في أمريتسار في الهند في 23 أيار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

نيودلهي (أ ف ب)

وقالت الحكومة الهندي إن حوالى ثلاثة أرباع مواطني هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار شخص تلقوا جرعة واحدة عل الأقل، ونحو ثلاثين بالمئة تلقوا اللقاح بالكامل.

وشهدت الهند ذروة كبيرة للوباء في نيسان/إبريل وأيار/مايو سجلت خلالها أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف وفاة يوميا، بينما واجهت المستشفيات وضعا يفوق طاقتها وامتلأت المحارق بالجثث.

لكن منذ ذلك الحين سجلت عدد الإصابات انخفاضا حادا إلى أقل من 15 ألف إصابة يومية وعادت معظم النشطات إلى طبيعتها.

والهند هي ثاني دولة تعطي مليار جرعة بعد الصين بلغ عدد الذين تلقوا جرعة من اللقاح أكثر من 2,3 مليار، وفقًا للحكومة الصينية.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن شكره للعاملين في المجال الطبي بينما وضعت إعلانات خاصة في محطات القطارات والمطارات وأضيئت أبنية بألوان العلم الهندي للاحتفال بهذا الإنجاز.

وسيقدم وزير الصحة مانسوخ ماندافيا أغنية جديدة يؤديها المغني كايلاش خير وعرضا سمعيا بصريا في القلعة الحمراء الموقع التاريخي في نيودلهي.

وكتب وزير الصحة في تغريدة على تويتر "مبروك للهند! هذه نتيجة القيادة المقتدرة لرئيس الوزراء صاحب الرؤية مودي".

© 2021 AFP