جائزة إميلي-رومانيا الكبرى: كوارتارارو أمام فرصة أولى لانتزاع لقب موتو جي بي

فينسينت يانينك ا ن ب/ا ف ب

دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو بعد فوزه بجائزة هولندا الكبرى في فئة موتو جي بي على حلبة أسن، في 27 حزيران/يونيو 2021

إعلان اقرأ المزيد

ميسانو أدرياتيكو (إيطاليا) (أ ف ب)

يساوي كل فوز 25 نقطة، ومن أجل أن يتوج بطلاً هذا الاسبوع، يتوجب على دراج ياماها أن يحافظ على الأقل على فارق يبلغ 50 نقطة بينه وبين مطارده المباشر الإيطالي فرانشيسكو "بيكو" بانيايا (دوكاتي) مع 254 نقطة مقابل 202.

ويتسلح كوارتارارو بفارق 52 نقطة قبل هذه الجولة، لذا لا يتوجب عليه أن يخسر أكثر من نقطتين أمام منافسه الإيطالي، أو مع احتمالية ألاّ يتمكن الاخير من تسجيل أكثر من نقطتين مهما كانت نتيجة الفرنسي. في النهاية، هو سيناريو متعدد الوجوه قبل الاستحقاق المنتظر!

وتستعر المنافسة في عطلة نهاية الاسبوع، انطلاقاً من واقع أن بانيايا فرض نفسه أمام "إل ديابلو" على الحلبة ذاتها في أيلول/سبتمبر الماضي خلال جائزة سان مارينو الكبرى. وبخلاف ذلك، تميل الأرقام لصالح متصدر ترتيب الدراجين منذ انتهاء الجولة الخامسة في فرنسا في أيار/مايو الماضي.

وذكّر كوارتارارو الجميع أثناء المرحلة السابقة قائلاً "في حال وصلنا إلى ميسانو، سيكون الامر رائعاً ولكن +بيكو+ قوي جداً هناك"، مضيفاً "وإلا، سيكون أمامنا فرصة أخرى. يجب فقط الحفاظ على الهدوء".

وتابع "في القسم الاخير من البطولة، تبدّلت حالتي الذهنية قليلاً. في المرة الاخيرة التي تنافسنا فيها في ميسانو، كنت أسابق من دون التفكير باللقب. بالطبع، سأبذل قصارى جهدي دائماً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، لأن هذا ما أحب القيام به، ولكن سأحاول أن أكون ذكياً".

من ناحيته، ردّ بانيايا على كلمات منافسه قائلاً "الهدف هو الصراع من أجل الفوز لابقاء باب البطولة مشرعاً على مصراعيه حتى النهاية" في إشارة إلى حظوظه من ناحية الارقام وآماله بالتتويج، حيث يتوجب عليه أن يراهن على خروج الدراج الفرنسي البالغ 22 عاماً، بعلامة صفر في سباقين من أصل الثلاثة المتبقية من عمر البطولة.

دراج دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا يحتفل بعد فوزه بسباق جائزة أراغون الكبرى للدراجات النارية، ألكانيس في 12 أيلول/سبتمبر 2021 لويس جيني ا ف ب

غير أن كلمة انسحاب غير مدرجة في قاموس الدراج كوارتارارو هذاالعام، والأفضل من ذلك انه الدراج الوحيد الذي حصد النقاط في جميع السباقات الـ 15 التي أقيمت حتّى الآن.

-السباق الاخير لروسي "في منزله"-

وفي حال وضعنا صراع اللقب جانباً، ستكون الجماهير على موعد عاطفي مع المشاركة الاخيرة للاسطورة فالنتينو روسي (ياماها-أس آر تي) على أرضه عقب اعلانه في وقت سابق مغادرته للحلبات مع نهاية العام الحالي.

الايطالي فالنتيو روسي دراج فريق ياماها يحتفل بفوزه في فئة "موتو جي بي" في جائزة هولندا الكبرى الاحد 25 حزيران/يونيو 2017 فنسنت يانيك ا ف ب

وأقرّ الإيطالي أن "السباق الاخير في ميسانو كان لحظة مؤثرة بالنسبة له"، وتابع "سيكون هذا السباق، أيضاً، سباقاً خاصاً في المنزل وآمل في أن تستفيد الجماهير الإيطالية".

ومن بين الألقاب التي يمكن أن تُحسم في ميسانو، لقب أفضل دراج مستقل (يقود لفريق خاص) والذي يمكن أن يفوز به فرنسي آخر هو يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) الاحد.

ومن أجل تحقيق مبتغاه، يتوجب على زاركو الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب مع 141 نقطة، أن يغادر ميسانو مع فارق يصل إلى 51 نقطة، علماً أنه يملك حالياً أفضلية رقمية هي 37 نقطة أمام الاسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) و59 عن مواطن الاخير خورخي مارتن و70 عن الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-أفينتيا) و71 على الياباني تاكاكي ناكاغامي (هوندا-أل سي آر).

في المقابل، يتوجب على عشاق الدراجات انتظار الجولات القادمة لرؤية المتوج بلقب الصانعين، في منافسة ثنائية بين دوكاتي وياماها، مع امكانية خرق من فرق سوزوكي ودوكاتي-براماك وكا تي أم، إضافة إلى لقب الناشئين "روكي" ضمن لائحة تضم كلاً من مارتن وباستيانيني والإيطالي لوكا ماريني.

في فئة موتو2، لا يبدو أن المعركة تحت السقف الواحد وبين الزميلين في فريق كاليكس بين الاسترالي ريمي غاردنر والاسباني راوول فرنانديس، ستنتهي على الأراضي الإيطالية.

في موتو3، يملك الدراج الناشىء الاسباني بيدرو أكوستا (كا تي أم) فرصة التتويج في سن الـ 17 عاماً، ولكن من أجل أن يلامس المجد عليه أن يحصد 21 نقطة أكثر من مطارده المباشر الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا).

© 2021 AFP