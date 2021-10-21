دوري "أن بي أيه": راندل وفورنييه يقودان نيكس لفوز دراماتيكي على سلتيكس

سارة ستاير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب نيويورك نيكس الفرنسي إيفان فورنييه يفجر فرحته بعد تسجيله في سلة بوسطن سلتيكس خلال مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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نيويورك (أ ف ب)

على ملعب ماديسون سكوير غاردن، سجل راندل 35 نقطة وأضاف فورنييه في سلة فريقه السابق وفي أوّل مباراة له في عقر دار فريقه الجديد بعد انتقاله إليه في آب/أغسطس، 32 نقطة، منها ثلاثية حاسمة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الثاني الإضافي، إلى جانب 6 مرتدات و4 سرقات، في فوز دراماتيكي لنيكس.

وكان بوسطن فرض التمديد بعدما نجح ماركوس سمارت في رمية بعيدة قبل صافرة النهاية ليعادل النتيجة 116-116.

وتألق في صفوف الخاسر جايلن براون مع 46 نقطة، وأضاف 9 مرتدات و6 تمريرات حاسمة.

في المقابل، توزعت نقاط نيكس بين لاعبيه الخمسة الاساسيين، بمن فيهم لاعب سلتيكس السابق كيمبا ووكر صاحب 10 نقاط و8 مرتدات و3 تمريرات حاسمة.

قال راندل بعد الفوز الصعب "أتحرق للعودة إلى المنزل والاستلقاء على السرير، أقسم بذلك"، متسائلاً "عادت أوّل مباراة؟ أنا متعب".

وأضاف "كل مرة قبل أن نخوض مباراة، يكتب المدرب على اللوحة +جد طريقة للفوز+. لقد حققنا ذلك. لهذا السبب نأخذ بداية الموسم على محمل الجد، لنتمكن من الفوز بمباريات كهذه".

في المقابل، وصف فورنييه بداياته بالـ "مدهشة"، وتابع "الطاقة موجودة، وبامكاني أن أشعر بها واحب ذلك".

وأردف "أنا سعيد جداً. أفكر بالعمل الذي قمنا به قبل بداية الموسم، بكل الجهد الإضافي. في النهاية الأمر اقتصر على الذهنية".

وفي مباراة ثانية، سجل الكاميروني جويل إمبيد 22 نقطة وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي بدا واضحاً انه لا يبالي بالجدل الدائر حول لاعبه الاسترالي بن سيمونز، للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 117-97.

وخاض سفنتي سيكسرز مباراته الاولى هذا الموسم على وقع إيقاف "العملاق" سيمونز (2.11 م) بعد تصرف غير رياضي أثناء تمارين الفريق الثلاثاء، من دون أن يؤثر ذلك على معنويات اللاعبين في غرف تبديل الملابس، حيث انطلق بطل المنطقة الشرقية الموسم الماضي في مسار الفوز.

وكان إمبيد الذي انتقد بشدة تصرف زميله الاسترالي، أحد ستة لاعبين سجلوا أكثر من 10 نقاط، إلى جانب كل من توبياس هاريس وتيريز ماكسي (20 نقطة لكل منهما)، التركي فوركان قرقماز (22)، جورج نيانغ (11) وسيث كوري (10).

وبرز في صفوف بيليكانز، براندون إنغرام كأفضل مسجل مع 25 نقطة، فيما أضاف الكندي ميكيل الكسندر-ووكر 23.

وافتقد الفريق الخاسر لنجمه زيون وليامسون الذي يتعافى من جراحة خضع لها عقب إصابة في قدمه.

في المقابل، سجل كارل-أنتوني تونز من الدومينيكان 30 نقطة لفريقه مينيسوتا تمبروولفز الفائز على هيوستن روكتس 124-106، فيما أضاف أنتوني إدواردز 29.

وكان كريستيان وود أفضل المسجلين للفريق الخاسر الذي تأخر بفارق 35 نقطة في الربع الأخير من عمر المباراة، مع 16 نقطة.

في فينيكس، قاد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز على فينيكس صنز 110-98، بتسجيله 27 نقطة.

تقدم فينيكس بفارق 7 نقاط قبل الاستراحة، قبل أن يقلب دنفر الطاولة على مضيفه، مسجلاً 59 نقطة مقابل 40 في الربعين الاخيرين.

© 2021 AFP