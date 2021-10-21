فيسبوك سيدفع تعويضات لتحالف صحف فرنسية بموجب "الحقوق المجاورة"

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باريس (أ ف ب)

وجاء في البيان أن "اتفاق الترخيص" هذا الموقع مع "التحالف من أجل صحافة المعلومات العامة" الذي يمثل الصحف اليومية الوطنية والإقليمية، "ينص على حصول فيسبوك على تراخيص الحقوق المجاورة والدفع مقابلها".

وأوضح "بالإضافة إلى ذلك، سيتيح الفرصة لمحرري التحالف الذين يرغبون في المشاركة في فيسبوك نيوز" وهي خدمة جديدة مخصصة للأخبار ستطلق في فرنسا في كانون الثاني/يناير 2022.

وقال بيار لويت رئيس التحالف والمدير التنفيذي لمجموعة "غروب لي زيكو - لو باريزيان" في بيان "إن الشروط التي توصلنا إليها ستسمح لفيسبوك بتطبيق التوجيه والقانون الفرنسي مع توفير تمويل كبير لناشري التحالف خصوصا أصغرهم".

وأوضح لوكالة فرانس برس أن هذا الاتفاق الإطاري القابل للتجديد لمدة ثلاث سنوات "يخلق فئة جديدة من الدخل الطويل الأجل" للصحافة.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع غوغل على أن تجري مناقشات في هذا الصدد أيضا مع شبكات اجتماعية أخرى.

وختم قائلا "إن اعتراف +غافا+ (غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل) بالحقوق المجاورة هو خطوة أولى ويمكننا أن نراهن على أنه سيسرع المناقشات مع شركات التكنولوجيا الأخرى".

والحقوق المجاورة لحقوق التأليف منصوص عليها في التشريعات الأوروبية الجديدة التي تم تبنيها في 2019، وهي تتعلق تديدا بالمنصات الرقمية.

وهي تتيح تقديم تعويضات لصانعي محتويات صحافية من بينها مقتطفات منمقالات وصور ومقاطع فيديو ورسوم بيانية... متاحة على منصات الإنترنت الرئيسية.

© 2021 AFP