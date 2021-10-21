يوروبا ليغ: التعادل الثالث تواليا لمرسيليا

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

ديميتري باييت (يسار) خلال مباراة مرسيليا ضد لاتسو في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على الملعب الأولمبي في روما في 21 تشرين الاول/أكتوبر 2021

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روما (أ ف ب)

وكان مرسيليا استهل مشواره القاري بالتعادل مع لوكوموتيف موسكو 1-1، ثم سقط على ارضه امام غلطة سراي التركي في فخ التعادل السلبي.

لكن النتيجة تعتبر ايجابية للفريق المتوسطي لا سيما بانه واجه المرشح الابرز لتصدر المجموعة بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري الفائز بها مع تشلسي الانكليزي عام 2019 عندما حقق باكورة ألقابه في مسيرته التدريبية.

أجرى مدرب مرسيليا الارجنتيني خورخي سامباولي تغييرا وحيدا على التشكيلة التي حققت فوزا صريحا على لوريان 4-1 الاحد الماضي في الدوري الفرنسي حيث شارك الجناح التركي جنكيز اوندر بعد انتهاء فترة ايقافه لمباراتين على حساب كونراد دي لا فوينتي.

كان اللعب سجالا بين الفريقين في الشوط الاول حيث اهدر المهاجم البولندي ارماديوش ميليك فرصتين لمرسيليا في الدقيقتين 20 و30. في المقابل، كانت ابرز فرصة لفريق العاصمة الايطالية لمدافعه البرازيلي لويز فيليبي من كرة رأسية لكن حارس مرسيليا الاسباني باو لوبيس المعار من روما تصدى لمحاولته ببراعة (33).

وفي الشوط الثاني، ظن لاتسيو أنه افتتح التسجيل عبر هدافه تشيرو إيموبيلي لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (58). ثم سدد ايموبيلي كرة قوية ارتدت من العارضة (69).

وأنقذ لوبيس مرسيليا من الخسارة عندما تدخل لانقاذ مرماه من هدف اكيد للجناح الاسباني بدرو قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

ويملك لاتسيو 4 نقاط مقابل 3 لمرسيليا، قبل لقاء لوكوموتيف موسكو (نقطة واحدة) وغلطة سراي (4) لاحقا.

وتنتظر مرسيليا مباراة في غاية الصعوبة الاحد عندما يواجه غريمه اللدود باريس سان جرمان في لقاء قمة على ملعب فيلودروم.

© 2021 AFP