استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين انطلاقا من ليبيا بعد تعليقها لأشهر

محمود تركية ا ف ب

مهاجرون أفارقة في ملجأ مؤقت في ضاحية عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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طرابلس (أ ف ب)

وجاء في بيان للمنظمة "تم تقديم المساعدة إلى 127 مهاجرا غامبيين لإعادتهم إلى غامبيا بعدما أُعطي الإذن لبرنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة باستئناف الرحلات انطلاقا من ليبيا".

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والوافدين بغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبعدما غرقت ليبيا في فوضى إثر إطاحة نظام معمر القذافي في العام 2011، أصبحت البلاد محورا للهجرة والإتجار بالبشر في القارة الإفريقية.

ويتزامن استئناف عمليات العودة الطوعية مع مؤتمر دولي لدعم الاستقرار في ليبيا تستضيفه طرابلس، حضّت خلاله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو السلطات الليبية على تسريع عودة المهاجرين المحتجزين في ليبيا إلى بلادهم وعلى الإفراج عن المهاجرين المعتقلين.

ومنذ أسابيع عدة تواجه طرابلس انتقادات كثيرة تدين المعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرون على الأراضي الليبية.

وكانت السلطات الليبية قد أطلقت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر حملة ضد المهاجرين في العاصمة الليبية أوقعت قتيلا و15 جريحا على الأقل.

وتم خلال هذه الحملة التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.

وبعد أيام قليلة فر نحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز، قُتل ستة منهم برصاص حراس المركز الليبيين، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية الليبية إلى حصول "تدافع" خلال عملية الهروب أدى إلى "مقتل مهاجر غير شرعي وإصابة عدد من المهاجرين وكذلك عدد من أفراد الشرطة".

ومذّاك ينفّذ مئات المهاجرين اعتصاما أمام المكتب المركزي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بترحيلهم من ليبيا.

والجمعة رحّبت المفوضية العليا للاجئين بالسماح باستئناف عمليات العودة الطوعية.

إلا أن الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين لمنطقة المتوسط الوسطى فينسان كوشتيل قال إن هذا الأمر "غير كاف" لأن عددا محدودا من الأشخاص سيستفيدون" من هذه الرحلات الجوية، في حين أن "أكثر من ألف مهاجر وطالب لجوء من الأكثر ضعفا" لهم الأولوية في هذه الرحلات.

© 2021 AFP