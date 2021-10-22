صلاح يرغب بالبقاء في ليفربول حتى نهاية مسيرته لكن "ذلك لا يعتمد عليّ"

المصري محمد صلاح يحتفل بتسجيله هدف لليفربول الانكليزي ضد اتلتيكو مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا في 19 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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لندن (أ ف ب)

وينتهي عقد صلاح الحالي مع ناديه في عام 2023 حيث يحاول ليفربول إبرام صفقة جديدة طويلة الأمد.

غير أن رغبة الطرفين لم تُترجم حتّى الآن على الورق من خلال تمديد عقد اللاعب البالغ 29 عاماً، حيث تفيد تقارير أن المهاجم المصري يرغب بالحصول على راتب أعلى مما يتقاضاه حالياً ليصبح من بين الأعلى في الـ "بريميرليغ".

وأثار ذلك المخاوف برحيل صلاح عن ملعب "أنفيلد" في نهاية المطاف، خصوصاً بعدما غازل الهداف المصري ريال مدريد الإسباني العام الماضي بالقول إنه فريق كبير "ومن يدري ما سيحدث في المستقبل".

لكن عشية المواجهة المرتقبة بين ليفربول وغريمه اللدود مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز الاحد، وضع صلاح الكرة في ملعب ناديه حيث قال إنه سيبقى إلى الأبد إذا أتيحت له الفرصة.

وأفاد صلاح قناة "سكاي سبورتس" الجمعة إن "الأمر لا يعتمد عليّ، لكن إذا سألتني فأنا سأحب البقاء حتى آخر يوم في مسيرتي الكروية".

وتابع "لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بين يديّ. بل يعتمد على ما يريده النادي. ولا يعتمد عليّ".

وأردف "في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب (مع فريق آخر) بمواجهة ليفربول، وهذا سيجعلني حزينًا" و"الأمر صعب. لا أريد التحدث عن ذلك، لكنه سيجعلني حزينًا وفي الوقت الحالي لا أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

ويمرّ صلاح بفترة رائعة بادارة مدربه الالماني يورغن كلوب، حيث سجل 12 هدفًا في 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما ساهم بثنائيته بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد الاسباني 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليصبح "الفرعون" أوّل لاعب في ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، بعدما كان الأسرع الذي يسجل 100 هدف بقميص "ريدز" عندما حقق ذلك في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما عادل صلاح رقم العاجي ديدييه دروغبا كأكثر لاعب إفريقي تسجيلاً في الدوري الانكليزي مع 104 أهداف، وذلك عقب تسجيله الهدف الرابع من خماسية فريقه أمام واتفورد في المرحلة الثامنة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 18 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة عن المتصدر تشلسي الذي يستقبل نوريتش سيتي السبت.

© 2021 AFP