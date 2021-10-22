قتيلة بإطلاق نار عن طريق الخطأ خلال تصوير فيلم من بطولة أليك بالدوين

انجيلا فايس ا ف ب

أليك بالدوين في نيويورك في الرابع من نيسان/أبريل 2017

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لوس انجليس (أ ف ب)

وقالت شرطة المدينة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ "شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم الويسترن +راست+"، مشيرة إلى أنّ "إحدى الضحيّتين وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً... توفيت متأثرة بجروحها".

وأوضح البيان أنّ المرأة أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها ما لبثت أن فارقت الحياة.

أما الرجل الجريح، وعمره أيضاً 42 عاماً، فيرقد في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

وأوضح البيان أنّ المأساة نجمت عن خلل في سلاح ناري خلّبي، مشيراً إلى أنّ "المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف"، من دون أن يحدّد عدد الرصاصات التي أطلقت.

و"راست" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأميركي القديم)، من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة طارت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج "ساترداي نايت لايف" الساخر الشهير.

© 2021 AFP