قفزة جديدة في البورصة لسهم شركة مرتبطة بمشروع ترامب الإعلامي

كريس ديلماس اف ب/ارشيف

اسهم شركات ترامب الاعلامية في البورصة الى ارتفاع

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نيويورك (أ ف ب)

وارتفع سهم شركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب" التي من المقرر ان تندمج مع شركة "تروث سوشال" الإعلامية الناشئة أكثر من 200 بالمئة في بورصة ناسداك قبل تعليق التداول به دقائق عدة.

وقرابة الساعة 14,35 ت غ ارتفع سهم الشركة أكثر من 115,4 بالمئة ليتم التداول به عند 98,01 دولار.

وكان سهم "ديجيتال وورلد"، وهي "شركة استحواذ ذات أغراض الخاصة" (سباك)، قد ارتفع بنسبة 357 بالمئة الخميس بعد الإعلان عن الدمج مع "تروث سوشال".

ووصف بيان مشترك لشركتي "مجموعة ترامب للاعلام والتكنولوجبا" و"ديجيتال وورلد" المشروع بأنه "ندٌ لتجمع وسائل الإعلام الليبرالية بهدف مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون التي استخدمت قوتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أميركا".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتم طرح المشروع على مستوى الوطن في الربع الأول من عام 2022.

وكان ترامب خلال ولايته الرئاسية قد استخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" بشكل مكثف وعدائي في مواجهة وسائل الإعلام التقليدية.

لكن جرى تعليق حساباته في المنصتين بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير هذا العام عقب الانتخابات الرئاسية التي رفض نتائجها واعتبرها مزورة.

وتعد شركات الاستحواذ "سباك" بمثابة "شيك على بياض"، لأنه يتم انشاؤها لهدف وحيد هو دمجها مع شركة أخرى.

وساد استخدام شركات الاستحواذ أو "سباك" في العامين الأخيرين، وقد قامت شركة "وي وورك" لتشارك المكاتب باتباع هذه الاستراتيجية قبل طرح نفسها للاكتتاب العام الخميس.

© 2021 AFP