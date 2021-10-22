كأس أمير قطر: السد يطوي عناد الريان باللقب الثامن عشر

كريم جعفر ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

ولعبت تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) دوراً بارزاً في المباراة، بعدما ساهمت في منح كل فريق ركلة جزاء مناصفة على مدار الشوطين، إذ تقدم الريان عبر الجزائري ياسين إبراهيمي (45)، ثم ردّ الإسباني سانتي كاسورلا بذات الطريقة (58) معادلا النتيجة.

وتدخلت التقنية أيضا لتحرم السد من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح أكرم عفيف (90).

ونجح المدرب الإسباني تشافي باحراز لقب جديد ضمن مسيرته القطرية، فيما اكتفى الفرنسي لوران بلان بالمركز الثاني.

وابتعد السد بسجل أبطال المسابقة متوجا باللقب الثامن عشر في تاريخه، في الظهور السابع والعشرين في النهائي، ليؤكّد هيمنته على المسابقة التي حمل لقبها في الموسم الماضي على حساب العربي (2-1).

وصبّت كل الترشيحات في صالح "الزعيم" قبل المباراة، بيد أن الريان تعامل بواقعية مع فارق الجاهزية وقوّة منافسه، فأحكم اغلاق مناطقه الخلفية واعتمد على المرتدات السريعة. كاد من إحداها يسجل مبكراً، عندما وضعت تمريرة إبراهيمي زميله عبد العزيز حاتم في مواجهة الحارس، لكنه سدّد بجسم هذا الأخير لتتهادى الكرة أمام موفق عوض الذي لم يحسن التعامل مع الموقف (13).

وردّ السد بتسديدة الكوري الجنوبي جونغ وو-يونغ فوق العارضة (28)، فيما كانت اخطر فرض الشوط من تسديدة اطلقها أكرم عفيف لتردّها العارضة (40).

وعاد الحكم الى "في أيه آر" ليمنح الريان ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه الحارس سعد الشيب ضد العاجي يوهان بولي، لينفّذ إبراهيمي الركلة بنجاح (45) وسط احتجاجات سدّاوية على صحة القرار.

سيطرة بيضاء

أحكم السد سيطرته على المجريات منذ انطلاقة الشوط الثاني، وكان الأجدى بعفيف أن يعادل النتيجة مرّتين، الأولى عندما وصلته تمريرة حسن الهيدوس داخل المنطقة وسدّد بتسرع ضعيفة (49) والثانية عندما واجه الحارس فهد يونس من تمريرة كاسورلا لكنه وضعها فوق العارضة (55).

وفي الوقت الذي طالب فيه الريان بركلة جزاء بعد سقوط بولي داخل المنطقة (57)، عاد الحكم الى تقنية الفيديو مجدداً لكن ليحتسب ركلة جزاء للسد بعد تدخل غير شرعي من المدافع دامي تراوري ضد خوخي بوعلام داخل المنطقة، لينفذ كاسورلا الركلة معيدا فريقه للمباراة (58).

ظهر الجزائري بغداد بونجاح أخيرا برأسية سيطر عليها الحارس (70)، فيما حاول بولي الرد لكن كرته مرت بجوار القائم (73).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح عفيف، بيد أن تدخلا جديدا من تقنية الفيديو ألغى الركلة (90)، لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح مباشرة دون شوطين إضافيين حسب تعليمات الاتحاد القطري التي تخص المسابقة.

وسجل للسد كل من كاسورلا، تاباتا، أكرم عفيف، خوخي بوعلام ، جونغ وو-يونغ، فيما سجل للريان كل من إبراهيمي، بولي، عبد العزيز حاتم، الفرنسي ستيفن نزونزي، وأهدر الإيراني شجاع خليل زاده.

© 2021 AFP