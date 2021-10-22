محادثات بين بينيت وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

جون مينتشيللو تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي خطاباً من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2021.

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موسكو (أ ف ب)

وبدأ اللقاء بين بوتين وبينيت بعيد وصول رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى سوتشي حيث حطت طائرته كما يظهر في لقطات بثها التلفزيون الروسي.

وتولى بينيت منصبه في حزيران/يونيو خلفًا لبنيامين نتانياهو الذي بقي في السلطة 12 عامًا وكانت تربطه علاقات وثيقة مع بوتين.

وقال بينيت الجمعة إن علاقات اسرائيل مع موسكو هي "عنصر مهم" في سياسة اسرائيل مع الخارج وذلك بسبب "ملايين الناطقين بالروسية في اسرائيل والذين يشكّلون جسرًا بين البلدين".

وقد يكون هذا اللقاء الأخير لبوتين مع مسؤول أجنبي وجها لوجه قبل بدء تطبيق الإجراءات التي فرضتها موسكو لكبح انتشار جائحة كوفيد-19 الأسبوع المقبل.

وقال الكرملين إن بوتين سيلغي الاجتماعات وجهًا لوجه خلال الإجازة على مستوى البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر بهدف الحد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأشار مكتب بينيت الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الاسرائيلي سيُناقشان برنامج ايران النووي.

وموسكو من الموقّعين على اتفاق مبرم عام 2015 ينصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية على إيران مقابل التزامها بتقليص كبير لبرنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.

وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق بشكل أحادي في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق.

وقال بينيت الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اسرائيل "لن تسمح لايران بأن تمتلك أسلحة نووية".

اوك/كبج/اا

© 2021 AFP