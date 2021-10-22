مقتل أكثر من 90 متمرداً حوثياً قرب مأرب في اليمن (التحالف العسكري)

ا ف ب

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الرياض (أ ف ب)

ويضاف هؤلاء إلى مئات يقول التحالف إنهم قتلوا في المعارك الأخيرة حول مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن في الساعات الأربع والعشرين الماضية "تم تدمير 16 آلية عسكرية" والقضاء على "92 عنصرا إرهابيا" في الجوبة (50 كلم جنوب مأرب) والكسارة (30 كلم شمال غرب مأرب).

ونادرا ما يعلق الحوثيون المدعومون من إيران على الخسائر، ولم يتسن لفرانس برس التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

ويعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي على مدار الأسبوعين الماضيين.

ونفذ أغلب الغارات المعلنة سابقا في العبدية التي تبعد نحو 100 كلم عن مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلاد.

وأطلق الحوثيون هجوما واسعا للسيطرة على مأرب في شباط/فبراير، وجددوا هجومهم منذ أيلول/سبتمبر بعد فترة هدوء.

وبدأت الحرب الأهلية في اليمن عام 2014 إثر سيطرة المتمردين على العاصمة صنعاء التي تبعد 120 كلم غرب مأرب، وتدخل تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة في العام التالي.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين آخرين في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ودعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى "وقف التصعيد" في اليمن، في بيان أقر بالإجماع دعا إلى مواجهة "الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق" في البلاد.

© 2021 AFP