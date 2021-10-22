مونديال 2022: قطر تدشّن استاد الثمامة خامس الملاعب المضيفة

كريم جعفر ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

ويُعدّ استاد الثمامة الذي يتسع لـ 40 ألف متفرّج، خامس الاستادات المدشّنة والسادس من حيث الجاهزية من أصل ثمانية لاستضافة منافسات المونديال الأول في الشرق الأوسط، ويبقى افتتاح ملاعب البيت وراس بو عبود ولوسيل الذي يستضيف النهائي في 18 كانون الأول/ديسمبر.

ويستضيف استاد الثمامة المبرَّد والمستوحى تصميمه من القحفية، أو قبعة الرأس التقليدية، خلال المونديال مباريات من مرحلة المجموعات حتى ربع النهائي، كما يشهد نهاية العام الجاري مباريات في كأس العرب من دور المجموعات حتى نصف النهائي.

يبعد الملعب الذي صمّمه المهندس المعماري القطري ابراهيم الجيدة، 12 كيلومتراً عن الدوحة ويصله المشجعون عبر المترو ثم حافلات النقل.

بعد المونديال، سيتم خفض طاقته الاستيعابية إلى النصف (20 ألف متفرج)، ليستضيف مباريات فريقين قطريين من المنطقة.

وأنجز حتى الآن استاد "خليفة الدولي" في قلب مؤسّسة "أسباير زون" الذي أعيد افتتاحه في 2017 بعد إعادة تأهيل شاملة، "الجنوب" في مدينة الوكرة الذي صمّمته المعمارية البريطانية العراقية الراحلة زها حديد، "المدينة التعليمية" المعروف بـ"جوهرة الصحراء" والواقع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، "أحمد بن علي" (الريان) الذي يعكس تصميمه الخارجي الحياة الصحراوية وكثبانها على مقربة من المركز التجاري "قطر مول".

أما استاد البيت المستوحى تصميمه من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية والذي يستضيف افتتاح المونديال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد "اكتملت جاهزيته وسيتم تدشينه بحفل افتتاح كأس العرب" نهاية الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لادارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والارث، لوكالة فرانس برس.

وتعيّن على كافة المشجعين الحصول على بطاقة المشجع التي تعد إلزامية لحضور المباراة، وهي بطاقة تعريف ذكية تتيح للمشجع دخول الاستاد، واستخدام المواصلات العامة، بما فيها مترو الدوحة، بالمجان في يوم المباراة.

وكانت قطر، البالغ عدد قاطنيها 2.5 مليوني نسمة بينهم 333 ألف قطري فقط، عرضة لانتقادات من منظمات غير حكومية عدة، على خلفية تعاملها مع العمال الأجانب الآتين من قارتي إفريقيا وآسيا للعمل في بناء مرافق وملاعب المونديال.

وبخلاف ما يتم تداوله، تؤكد السلطات في العاصمة الدوحة أنها بذلت جهوداً جبارة، وأكثر من أي دولة في المنطقة، بهدف تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب.

القحفية

وشكّل افتتاح ملعب الثمامة بشكله التقليدي حالة خاصة للطفل خليفة الغانم (11 عامًا) مشجع الريان الذي يقف خارج الملعب متأملًا شكل "القحفية"، ومتلمسا القحفية التي تغطي رأسه الصغير، "شكل الملعب رائع جدا وهو يشير الى عاداتنا وتقاليدنا".

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يمنح الكولومبي خاميس رودريغيس ميداليته بعد خسارة الريان نهائي كأس الأمير أمام السد كريم جعفر ا ف ب

ودخل مهنا النعيمي (25 عاما) وصديقه عبد العزيز الخالدي (30عامًا)، سويًا الى الباحة الخارجية قبل أن يفترقا في المدرجات، النعيمي الى مدرجات الريان فيما تحوّل الخالدي الى مقاعد خصمه السد.

يتقاسم الصديقان المشاعر الواحدة بافتتاح الملعب، بوصفه "فخرا ليس للقطريين فحسب، بل للأمة العربية والاجانب"، كما يقول النعيمي الذي يعمل متطوعًا.

واستحوذ افتتاح الملعب على اهتمام كافة الشرائح والجنسيات، إذ اعربت آسيا سليماني (44 عامًا)، عن سعادتها بتواجدها في تدشين الملعب.

وأشارت آسيا، الجزائرية المقيمة في فرنسا والتي جاءت لزيارة اقاربها في الدوحة، الى انها وجدت الفرصة مناسبة لتتواجد اليوم في الملعب "نظرا لشغفي الكبير بلعبة كرة القدم"، كاشفة بأنها ستعود مجدداً لحضور كأس العالم العام المقبل.

الثامن عشر للسد

ولعبت تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) دوراً بارزاً في المباراة، بعدما ساهمت في منح كل فريق ركلة جزاء مناصفة على مدار الشوطين، إذ تقدم الريان عبر الجزائري ياسين إبراهيمي (45)، ثم ردّ الإسباني سانتي كاسورلا بذات الطريقة (58) معادلا النتيجة.

وتدخلت التقنية أيضا لتحرم السد من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح أكرم عفيف (90).

ونجح المدرب الإسباني تشافي باحراز لقب جديد ضمن مسيرته القطرية، فيما اكتفى بالمركز الثاني المدرب الفرنسي لوران بلان الذي عزز صفوفه أخيرا بالكولومبي خاميس رودريغيس ومواطنه ستيفن نزونزي.

© 2021 AFP