الدوري الأميركي للمحترفين: خسارة ثانية لليكرز ونتس يستعيد التوازن

نجم لوس أنجليس ليكرز أنتوني ديفيس يحاول تخطي لاعبي فينيكس صنز في المباراة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

وسقط ليكرز للمرة الثانية تواليا على أرضه بعد الأولى أمام غولدن ستايت 114-121 الثلاثاء في افتتاح الموسم، وانعكس ذلك على لاعبي الفريق الذي غيَّر جلده بالكامل تقريبا بعد فشله في الاحتفاظ باللقب الموسم الماضي، حيث تشاجر نجماه أنتوني ديفيس ودوايت هوارد قبل أن يتدخل زملاؤهما على دكة البدلاء لإبعادهما عن بعض.

وقال هاوارد "كان هناك خلاف حول إحدى الكرات... نحن متحمسون، وكبار، وقمنا بتسوية المشكلة. هذه أشياء تحدث. إنه أخي، إنه زميلي في الفريق. لا توجد مشكلة بيننا، لا أريد أن يقول أحد أن هاوارد يحاول التسبب في مشكلة، فأنا لست كذلك".

وإذا كان المدرب فرانك فوغل قد قلل من شأن ذلك أيضًا، فقد شعر الأسطورة السابقة للنادي ماجيك جونسون بالإهانة مما حدث: "في 42 عامًا قضيتها مع ليكرز، لم أر أي شيء من هذا القبيل".

وحصلت المشاجرة في الربع الثاني عندما كان ليكرز متخلفا 18-34

في وقت ذروة التوتر ، كان ليكرز يغرق في الربع الثاني الذي خسره 18-34، بعدما حسم الربع الأول في صالحه 26-23.

وواصل فينيكس انتفاضته وكسب الربع الثالث 37-23 قبل أن يستعيد ليكز توازنه في الربع الاخير ويكسبه 38-21 دون ان يتفادى الخسارة الثانية تواليا.

وبرز "الملك" ليبرون جيمس كعادته بتسجيله 25 نقطة لحامل اللقب، وأضاف أنتوني 22 نقطة مع 14 متابعة، فيما لامس الوافد الجديد راسل وستبروك الـ"تريبل دابل" بتسجيله 15 نقطة مع 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لبراعي فينيكس كريس بول وديفين بوكر وميكال بريدجز وجاي كراودر.

وسجل بول 23 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، وبوكر 22 نقطة وبريدجز 21 وكراودر 13 نقطة.

وفي الثانية، قاد كيفن دورانت بروكلين نتس الى فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-109 بعد خسارته المدوية أمام ميلووكي باكس 104-127 في المباراة الافتتاحية الثلاثاء.

وحقق دورانت "تريبل دابل" بتسجيله 29 نقطة مع 15 متابعة و12 تمريرة حاسمة، وأضاف جيمس هاردن 20 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وسبع متابعات، كما ساهم البديل المخضرم لاماركوس ألدريدج في الفوز بتسجيله 23 نقطة بينها تسع نقاط في الدقائق الخمس الأخيرة.

في المقابل، برز توبياس هاريس وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز، في صفوف سيكسرز بتسجيل كل منهما 23 نقطة، وأضاف الكاميروني جويل إمبيد 19 نقطة مع ثماني متابعات.

وغاب صانع الالعاب الاسترالي بن سيمونز عن صفوف سيكسرز بسبب خلاف مع المسؤولين عن النادي الذين استبعدوه من المباراة الاولى ضد نيو اورليانز بيليكانز (117-97)، حيث صرح الجمعة أنه "غير لائق ذهنيا" للعودة إلى اللعب مع الفريق.

© 2021 AFP