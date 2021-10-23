بارتي تعلن نهاية موسمها

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سيدني (أ ف ب)

وقالت البطلة البالغة من العمر 25 عامًا والتي لم تشارك في أي دورة منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، في بيان: "أردت أن يعرف الجميع أنني لن أشارك في أي دورة فيما تبقى من عام 2021، بما في ذلك بطولة الماسترز السيدات في المكسيك" التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم.

وأضافت "يجب أن أعطي الأولوية لجسدي واستعادة عافيتي والتركيز على التحضير بقوة للموسم الجديد قبل بطولة أستراليا المفتوحة في (كانون الأول) يناير".

وتابعت "مع استمرار عدم اليقين بشأن العودة إلى كوينزلاند ومتطلبات الحجر الصحي، لست مستعدة للمجازفة بتحضيراتي لشهر يناير".

وكانت الشكوك تحوم حول ما تبقى من الموسم بالنسبة إلى بارتي بعد إعلان انسحابها من دورة إنديان ويلز وكأس الاتحاد التي باتت تعرف باسم كأس بيلي دجين كينغ.

وفي مشاركتها الأخيرة في بطولة فلاشينغ ميدوز حين انتهى مشوارها في الدور الثالث على يد الأميركية شيلبي رودجرز ما حرمها من محاولة الفوز بلقبها الكبير الثاني توالياً (توجت بطلة لويمبلدون في تموز/يوليو)، قالت بارتي إنها لم تعد تملك القوة "البدنية أو الذهنية".

وبعد قرار الغياب عن معظم موسم 2020 بسبب مخاوف الاصابة بفيروس كورونا، حققت الأسترالية البالغة 25 عاماً عودة رائعة الى الملاعب هذا الموسم وتوجت بخمسة ألقاب في يارا كلاسيك فالي الأسترالية، ميامي، شتوتغارت، وسينسيناتي، وبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات لااربع الكبرى، وثاني غراند سلام في مسيرتها الاحترافية بعد رولان غاروس عام 2019.

© 2021 AFP