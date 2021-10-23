بطولة إسبانيا: مايوركا يفرط في فوز في المتناول على فالنسيا

لاعبو ريال مايوركا يحتفلون بهز شباك فالنسيا (2-2) في الدوري الاسباني في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

وتقدم ريال مايوركا بهدفين نظيفين في الشوط الاول عبر أنخل لويس رودريغيس (32) والفرنسي مختار دياخابي (39 خطأ في مرمى فريقه)، وكان في طريقه إنهاء المباراة في صالحه حتى الوقت بدل الضائع عندما نجح فالنسيا في تقليص الفارق عبر البرتغالي غونسالو غيديش (90+3) ثم سجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه الدولي خوسيه لويس غايا.

وأكمل ريال مايوركا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 اثر طرد لاعب وسط الكوري الجنوبي كانغ-إن لي لتلقيه الانذار الثاني.

وهو التعادل الثالث لريال مايوركا هذا الموسم فرفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، والرابع لفالنسيا الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا ورفع رصيده الى 13 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب لاحقا أيضا قادش مع ألافيس، وإلتشي مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع فياريال.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات إشبيلية مع ليفانتي، وبرشلونة مع ريال مدريد، وريال بيتيس مع رايو فايكانو، وأتلتيكو مدريد مع ريال سوسييداد.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء خيتافي مع سلتا فيغو.

© 2021 AFP