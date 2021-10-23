بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يتايع عروضه الهجومية القوية

كريستوف ستاكه ا ف ب

هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد هوفنهايم في الدوري الالماني. 23 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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برلين (أ ف ب)

وحافظ بايرن على صدارته برصيد 22 نقطة مقابل 21 لمنافسه المباشر الفائز على أرمينيا بيليفلد خارج ملعبه 3-1.

ورفع الفريق البافاري عدد اهداف في الدوري المحلي الى 33 هدفا بعد مرور 9 مراحل وهو رقم قياسي في تاريخ البوندسليغا.

وللمباراة الثالثة تواليا نجح بايرن في تسجيل 4 اهداف على الاقل، بعد الحاقه هزيمة نكراء بباير ليفركوزن احد المرشحين لمنافسته على اللقب 5-1 في عقر دار الاخير الاحد الماضي، قبل ان يدك شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة خارج ملعبه ايضا في دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع.

ونجح بايرن للمباراة ال85 تواليا في تسجيل هدف على الأقل في مختلف المسابقات بينها 56 في دوري بوندسليغا وهو رقم قياسي اوروبي.

على ملعب "اليانز ارينا" اكرم بايرن ضيفه هوفنهايم برباعية جديدة.

وكاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين عندما راوغ مدافعين وانفرد بالحارس اوليفر باومان وغمزها من فوقه لكنها مرت الى جانب القام.

وافتتح سيرج غنابري التسجيل لبايرن بعد مرور 8 دقائق لكن الحكم لم يحتسب الهدف لارتكاب زميله جمال موسيالا خطأ على احد لاعبي هوفنهايم.

لكن غنابري عاد وسجل هدف السبق رسميا عندما تلقى كرة جديدة من موسيالا واطلقها في سقف الشباك مسجلا هدفه السادس هذا الموسم (16).

وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر قبل ان يعيدها الاخير اليه علىى مشارف المنطقة فاطلقها الاخير قوية في الشباك (30) ليتفدر بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 10 اهداف بفارق هدف واحد عن هداف بوروسيا دورتموند النروجي ايرلينغ هالاند الذي سيغيب عن الملاعب لمدة اسبوعين بداعي الاصابة.

والهدف هو الثامن عشر للهداف البولندي في مرمى حارس هوفهايم اوليفر باومان. كما انه الهدف ال34 له في 26 مباراة في البوندسليغا منذ مطلع عام 2021.

وخاض ليفاندوفسكي 358 مباراة في الدوري الالماني مع بايرن وبوروسيا دورتموند سجل خلالها 287 هدفا.

وبات مانويل نوير ثاني لاعب في صفوف بايرن ميونيخ يحقق الانتصار ال300 له في صفوف الفريق البافاري بعد نظيره الحارس الشهير اوليفر كان المدير التنفيذي للنادي حاليا.

واضاف المهاجم البديل الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثالث من مسافة قريبة (82) قبل ان يختتم البديل الاخر الفرنسي كينغسلي كوان مهرجان الاهداف مفتتحا رصيده هذا الموسم (87).

ولم يتأثر بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب هدافه النروجي ارلينغ هالاند وعاد بنقاط المباراة الثلاث من ارض ارمينيا بيليفليد بالفوز عليه بثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها ايمري تشان (31 من ركلة جزاء) وماتس هوملز (45) والانكليزي جود بيلينغهام (72)، مقابل هدف للخاسر سجله فابيان كلوس (87 من ركلة جزاء).

وحقق لايبزيغ فوزا عريضا على غروثر فورث 4-1. تقدم الخاسر بهدف السويدي برانيمير هرغوتا (45 من ركلة جزاء)، قبل ان يرد لايبزيغ برباعية في الشوط الثاني حملت تواقيع الدنماركي يوسف بولسن (47) والسويدي اميل فورسبرغ (53 من ركلة جزاء) والمجري دومينيك تشوبوشلاي (65) والشاب الاسباني هوغو نوفوا (88).

وبقي فرايبورغ ثالث الترتيب، الوحيد الذي لم يخسر بعودته ظافرا من فولفسبورغ بهدفين نظيفين رافعا رصيده الى 19 نقطة.

وتقام لاحقا مباراة هرتا برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

© 2021 AFP