بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يتايع عروضه الهجومية ودورتموند يواصل مطاردته

كريستوف ستاكه ا ف ب

هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد هوفنهايم في الدوري الالماني. 23 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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برلين (أ ف ب)

وحافظ بايرن على صدارته برصيد 22 نقطة مقابل 21 لدورتموند الفائز على أرمينيا بيليفلد خارج ملعبه 3-1.

ورفع الفريق البافاري عدد اهدافه في الدوري المحلي الى 33 هدفا بعد مرور 9 مراحل وهو رقم قياسي في تاريخ البوندسليغا.

وللمباراة الثالثة تواليا نجح بايرن في تسجيل 4 اهداف على الاقل، بعد الحاقه هزيمة نكراء بباير ليفركوزن احد المرشحين لمنافسته على اللقب 5-1 في عقر دار الاخير الاحد الماضي، قبل ان يدك شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة خارج ملعبه ايضا في دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع.

ونجح بايرن للمباراة ال85 تواليا في تسجيل هدف على الأقل في مختلف المسابقات بينها 56 في دوري بوندسليغا وهو رقم قياسي اوروبي.

على ملعب "اليانز ارينا" اكرم بايرن ضيفه هوفنهايم برباعية جديدة. خاض الفريق البافاري المباراة في غياب مدربه لاشاب يوليان ناغلسمان المصاب بجائحة كوفيد-19 فلازم منزله لكنه كان يعطي تعليماته تباعا للجهاز الفني طوال المباراة.

وكاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين عندما راوغ مدافعين وانفرد بالحارس اوليفر باومان وغمزها من فوقه لكنها مرت الى جانب القام.

وافتتح سيرج غنابري التسجيل لبايرن بعد مرور 8 دقائق لكن الحكم لم يحتسب الهدف لارتكاب زميله جمال موسيالا خطأ على احد لاعبي هوفنهايم.

لكن غنابري عاد وسجل هدف السبق رسميا عندما تلقى كرة جديدة من موسيالا واطلقها في سقف الشباك مسجلا هدفه السادس هذا الموسم (16).

وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر قبل ان يعيدها الاخير اليه علىى مشارف المنطقة فاطلقها الاخير قوية في الشباك (30) ليتفدر بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 10 اهداف بفارق هدف واحد عن هداف بوروسيا دورتموند النروجي ايرلينغ هالاند الذي سيغيب عن الملاعب لمدة اسبوعين بداعي الاصابة.

والهدف هو الثامن عشر للهداف البولندي في مرمى حارس هوفهايم اوليفر باومان. كما انه الهدف ال34 له في 26 مباراة في البوندسليغا منذ مطلع عام 2021.

وخاض ليفاندوفسكي 358 مباراة في الدوري الالماني مع بايرن وبوروسيا دورتموند سجل خلالها 287 هدفا. ويعتبر ليفاندوفسكي من ابرز المرشحين لاحراز جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العام الى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة والايطالي جورجينيو.

وبات مانويل نوير ثاني لاعب في صفوف بايرن ميونيخ يحقق الانتصار ال300 له في صفوف الفريق البافاري بعد نظيره الحارس الشهير اوليفر كان المدير التنفيذي للنادي حاليا.

واضاف المهاجم البديل الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثالث من مسافة قريبة (82) قبل ان يختتم البديل الاخر الفرنسي كينغسلي كومان مهرجان الاهداف مفتتحا رصيده هذا الموسم (87).

-دورتموند يواصل المطاردة-

ولم يتأثر بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب هدافه النروجي ارلينغ هالاند وعاد بنقاط المباراة الثلاث من ارض ارمينيا بيليفليد بالفوز عليه بثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها ايمري تشان (31 من ركلة جزاء) وماتس هوملز من كرة على الطاير (45) والانكليزي جود بيلينغهام بعد مجهود فردي رائع راوغ فيه اكثر من مدافع وغمز الكرة بحرفنة من زاوية ضيقة (72)، مقابل هدف للخاسر سجله فابيان كلوس (87 من ركلة جزاء).

وكان دورتموند تعرض لخسارة قاسية امام اياكس امستردام الهولندي صفر-4 في منتصف الاسبوع في دوري الابطال.

وحقق لايبزيغ فوزا عريضا على غروثر فورث 4-1. تقدم الخاسر بهدف السويدي برانيمير هرغوتا (45 من ركلة جزاء)، قبل ان يرد لايبزيغ برباعية في الشوط الثاني حملت تواقيع الدنماركي يوسف بولسن (47) والسويدي اميل فورسبرغ (53 من ركلة جزاء) والمجري دومينيك تشوبوشلاي (65) والشاب الاسباني هوغو نوفوا (88).

وبقي فرايبورغ، الفريق وحيد الذي لم يخسر حتى الان هذا الموسم (5 انتصارات و4 تعادلات)، بعودته ظافرا من فولفسبورغ بهدفين نظيفين رافعا رصيده الى 19 نقطة في المركز الثالث. في المقابل، وبعد ان فاز في مبارياته الاربع الاولى مطلع الموسم الحالي وتصدره للترتيب، مني فولفسبورغ بخسارته الرابعة تواليا ليحتل المركز الثامن.

وتقام لاحقا مباراة هرتا برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

© 2021 AFP