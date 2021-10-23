بطولة ايطاليا: ديبالا جاهز لمواجهة الإنتر

صانع العاب يوفنتوس الدولي الارجنتيني باولو ديبالا خلال تسديدته التي افتتح بها التسجيل في مرمى سمبدوريا (3-2) في الدوري الايطالي في 26 ايلول/سبتمبر 2021.

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ميلانو (أ ف ب)

وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل المباراة: "ديبالا متاح، إنه يؤدي بشكل جيد، وقد أجرى حصتين تدريبيتين مع الفريق، لذا فهو جاهز".

وكان الأرجنتيني غائبا منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال فوز فريق السيدة العجوز على سمبدوريا (3-2) في المرحلة السادسة في 26 أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يكشف أليغري عما إذا كان ديبالا سيبدأ أساسيا ضد إنتر ميلان، لكن عودته تشكل دعما أساسيا لخط هجوم الفريق الذي يسعى الى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الخامس تواليا بعد البداية المخيبة للموسم والفشل في الانتصار في المباريات الأربع الأولى.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق 10 نقاط خلف نابولي المتصدر وثلاث نقاط خلف إنتر ميلان الثالث.

© 2021 AFP