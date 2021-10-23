بيليه يحتفل بعيد ميلاده الحادي والثمانين

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

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ساو باولو (أ ف ب)

وكتب بيليه الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 على وسائل التواصل الاجتماعي "عيد ميلادي قادم! لقد قاموا بتحضير قالب الحلوى" مرفقا عبارته مع صورة له تظهره مبتسماً، وهو يأكل قطعة من قالب الحلوى على شكل ملعب كرة قدم مع كرة قدم ضخمة في المنتصف.

ومنذ صباح السبت توالت التحيات وكان ناديه السابق سانتوس الذي دافع عن الوانه من 1956 إلى 1974 السبٌاق متمنيا له "حياة طويلة" و"عيد ميلاد سعيد".

كما أعد النادي احتفالاً على هامش مباراته مع أميركا لاحقا اليوم، بقميص تكريماً لملك كرة القدم البرازيلية المصمم لهذه المناسبة وأغنية ستُنشد في الدقيقة العاشرة علما بان بيليه ارتدى تقليديًا الرقم 10.

ويخضع إدسون أرانتس دو ناسيمنتو المعروف بإسم بيليه، للعلاج الكيميائي بعد دخوله المستشفى في 31 آب/أغسطس لإجراء فحوصات روتينية كشفت عن ورم مشبوه في القولون.

خضع لعملية جراحية بعدها بأربعة أيام وأمضى نحو عشرة أيام في وحدة العناية المركزة قبل ان يدخل المستشفى مجددا بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس، قبل أن يغادره في 30 أيلول/سبتمبر.

لم يتم الإعلان عن نتيجة الخزعة التي اجراها بيليه، لكن الأطباء قالوا إنه سيخضع لـ "علاج كيماوي".

وغالبًا ما كان بيليه يقلق انصاره بسبب صحته الهشة وتم إدخاله إلى المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل صحية مختلفة في السنوات الاخيرة.

© 2021 AFP