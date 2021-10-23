تظاهرات لأنصار رئيس وزراء المجر وزعيم المعارضة مع اقتراب الانتخابات

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من تظاهرة لانصار رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان في بودابست في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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بودابست (أ ف ب)

شارك عشرات الآلاف من أنصار أوربان في مسيرة في العاصمة المجرية للاستماع إلى خطاب لرئيس الوزراء القومي في يوم وطني لإحياء ذكرى انتفاضة المجر الفاشلة ضد الاتحاد السوفياتي عام 1956.

سيواجه أوربان (58 عاما) في الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في نيسان/أبريل المقبل، رئيس البلدية المحافظ ماركي-زاي (49 عاما) الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للمعارضة الأحد الماضي.

وجرت الانتخابات التمهيدية الأولى من نوعها في المجر، داخل تحالف معارض مكون من ستة أحزاب أنشئ العام الماضي في محاولة لهزم أوربان وحزبه اليميني الحاكم.

بعد ثلاثة انتصارات عريضة منذ عام 2010، توقعت استطلاعات الرأي أن يواجه أوربان أشد منافسة منذ خسارته في الانتخابات العامة عام 2006.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نوايا التصويت لتحالف المعارضة بقيادة ماركي-زاي متقاربة مع حزب أوربان.

وتجمع آلاف من أنصار المعارضة في مسيرة سيلقي بيتر ماركي-زاي كلمة خلالها في بودابست السبت.

© 2021 AFP