جائزة الولايات المتحدة الكبرى: فيرستابن يهاجم هاميلتون "الأحمق الغبي" في التجارب الحرة

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خلال فترة التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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اوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وأثار هاميلتون، بطل العالم، غضب فيرستابن عندما رفض السماح له بالمرور في إحدى المنعطفات في بداية الجولة الثانية من التجارب الحرة، وكاد يخرجه عن الحلبة. ورفع الهولندي يده اليمنى عن عجلة القيادة ليقوم بإيماءة بإصبعه الأوسط.

واشتكى فيرستابن عبر راديو الفريق من أن هاميلتون كان "أحمقًا غبيًا".

وأنهى فيرستابن الجولة الثانية ثامنا بعدما حل ثالثا في الأولى.

ولم يتطرق هاميلتون الى الحادث على الإطلاق، واكتفى بالقول "بشكل عام كان يومًا جيدًا ومثمرًا، على الرغم من أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

ويأتي هذا التوتر ليغذي المنافسة القوية على اللقب هذا الموسم بين السائقين حيث يسعى الأول في سن الرابعة والعشرين إلى لقبه العالمي الأول، فيما يطمح الثاني (36 عاما) إلى لقبه الثامن وفض شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

ويتصدر فيرستابن الترتيب بفارق ست نقاط أمام هاميلتون قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

وليست هي المرة الاولى هذا الموسم التي تتوتر فيها الأجواء بين السائقين فخلال جائزة بريطانيا الكبرى في تموز/يوليو الماضي، رفض فيرستابن المنطلق من الصدارة ومطارده المباشر هاميلتون الإذعان أو الاستسلام لبعضهما البعض، فاجتازا حينها عدة منعطفات جنباً إلى جنب قبل أن يحصل الاحتكاك بينهما حيث اصطدم الإطار الأمامي الأيسر لمرسيدس بالخلفي الأيمن لريد بول عند منعطف "كوبس"، ليخرج "ماد ماكس" عن المسار بسرعة عالية ويصطدم بحواجز الإطارات وتتضرر سيارته، فيما أكمل البريطاني حينها السباق وحقق انتصاره الـ99.

وفي جائزة ايطاليا الكبرى في ايلول/سبتمبر الماضي، اعتبر فيرستابن "هو المسؤول الأكبر" عن الحادث الذي حصل في اللفة 26 مع البريطاني وعوقب بارجاعه ثلاثة مراكز على خط الانطلاق في السباق التالي (جائزة روسيا الكبرى).

عقوبة لبوتاس وراسل

وبالعودة الى التجارب الحرة للسباق الاميركي، سيطر سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس على الجولة الاولى أمام زميله هاميلتون بعدما حقق أسرع لفة بزمن 1:34.874 دقيقة مقابل 1:34.919 للأخير.

وحل فيرستابن ثالثا (1:35.806 د) أمام سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو (1:36.334 د) والإسباني كارلوس ساينس جونيور (1:36.508 د).

وفي الجولة الثانية، كان المركز الأول من نصيب سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس (1:34.946 د) أمام سائق ماكلارين مرسيدس البريطاني لاندو نوريس (1:35.203 د) وهاميلتون (1:35.310 د) وبوتاس (1:35.360 د).

واضطر بوتاس الى تغيير محرك سيارته مع عرضه لعقوبة بارجاعه خمسة مراكز على خط الانطلاق.

وهي المرة السادسة التي يغير فيها بوتاس، المتوج بسباق جائزة تركيا الكبرى قبل أسبوعين، محركه هذا الموسم.

ويعاقب السائق في تغييره الرابع للمحرك بإرجاعه عشرة مراكز، وبعدها يعاقب كل تغيير بالارجاع خمسة مراكز.

وتعرض البريطاني جورج راسل (وليامس) لعقوبة بسبب تغيير محركه وسيرجع 10 مراكز على لائحة الانطلاق لانها المرة الرابعة التي يضطر فيها إلى ذلك هذا الموسم على غرار سائق مارتن أوستن الالماني سيباستيان فيتل الذي أعلن عقوبته الخميس.

في ما يلي ترتيب الخمسة الاوائل للجولة الاولى:

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:34.874 (17 عدد اللفات)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.919 (18)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:35.806 (16)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:36.334 (18)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:36.508 (20)

في ما يلي ترتيب الخمسة الاوائل للجولة الثانية:

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:34.946 (24 عدد اللفات)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:35.203 (20)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:35.310 (22)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:35.360 (24)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:35.457 (21)

© 2021 AFP