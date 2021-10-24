إسرائيل تعلن بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية (وزارة)

جعفر اشتية ا ف ب

صورة تظهر أعمال البناء الجارية في مستوطنة "رحاليم" قرب قرية يتما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

وقالت الوزارة في بيان إن "مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين".

وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع.

وقال الوزير إلكين من حزب "الأمل الجديد" اليميني إن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".

وبحسب بيان الوزارة، سيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصا 729 في مستوطنة أريئيل (شمال الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و 102 في مستوطنة إلكانا (شمال غرب الضفة الغربية).

ويأتي بيان الأحد بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

ويعيش فيها اليوم أكثر من 600 ألف مستوطن وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.

ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي.

© 2021 AFP