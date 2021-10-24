الدوري الأميركي للمحترفين: باكس يعود إلى سكة الانتصارات بفوز على سبيرز

ستايسي ريفير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل نجم ميلووكي باكس حامل اللقب كريس ميدلتون 28 نقطة وقاد فريقه للفوز على سان انتونيو سبيرز 121-111 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

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لوس انجليس (أ ف ب)

وأضاف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 21 نقطة لحامل اللقب الذي فرض سيطرته على الربع الاخير ليخرج فائزاً من المباراة، بعد يومين من خسارته أمام ميامي هيت 95-137.

قال ميدلتون "فقط اعثر على طريقة للتعافي"، مضيفاً "إنها فقط الطريقة التي تتكيّف بها، وكيف تستجيب لذلك. أعتقد انه خلال هذه الأمسية وفي معظم الأحيان، كان الجهد في المكان المناسب".

وساهم جرو هوليداي وبات كونوتون بـ 16 نقطة لكل منهما، فيما أضاف البديل جورج هيل 15 وغرايسون ألن 10.

وافتقد باكس لجهود الثلاثي بروك لوبيز ودونتي ديفينتشنزو وبوبي بورتيس بسبب الاصابة، علماً أن هذا الثلاثي عادة ما يساهم في التسجيل من على مقاعد البدلاء.

وتقدم باكس 101-91 في الدقيقة 8.40 من الربع الأخير، ليحكم قبضته على المباراة أمام 18.300 متفرج على ملعب "آيه تي أند تي" سنتر في تكساس.

في كليفلاند، حقق كافالييرز فوزه الأوّل هذا الموسم بعد خسارتين، وجاء على حساب أتلانتا هوكس 101-95، بفضل نجمه الاسباني ريكي روبيو صاحب 23 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز السادس لكافالييرز في عقر داره في مواجهاته السبع الاخيرة أمام هوكس.

وتألق اللاعب المبتدىء إيفان موبلي (20 عاماً) في صفوف كافالييرز مع 17 نقطة و11 مرتدة، فيما أضاف جاريت ألن 11 نقطة و14 مرتدة، وكولن سيكستون وكيفن لوف والفنلندي لاوري ماركانن 12 نقطة لكل منهم.

قال موبلي بعد الفوز "نحن سعداء جداً من فوزنا الأوّل، هو شعور رائع".

وتابع "ولكن لا نريد فقط أن نعتمد عليه. نريد أن نتابع انتصاراتنا وأن نتطور من هنا".

وأثنى مدرب كافالييرز جون بلير بيكرستاف على أداء لاعبه الشاب قائلاً "في وقت تابع إيفان التسجيل، تابعنا تمرير الكرة له".

وأردف ""لديه هذا الوجه المستقيم، لكن مجموعة مهاراته متنوعة ومتعددة الاستخدامات. لقد كسب إيفان ثقتنا بسبب السرعة التي يختار بها الأشياء".

وتصدر تراي يونغ قائمة أفضل المسجلين لدى الفريق الخاسر مع 24 نقطة، منها 15 في الشوط الأوّل. فيما أضاف لاعب الاحتياط كام ريديش 19، في حين عانى هوكس من نسبة النجاح في الرميات حيث لم يسجل سوى 10 من اصل 34 من الرميات الثلاثية.

في تورنتو، سجل العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 25 نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة و9 مرتدات لصالح دالاس مافريكس وقاده للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 103-95.

وأضاف تيم هاردواي 25 نقطة لمافريكس الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام أتالانتا الخميس.

© 2021 AFP