بطولة إنكلترا: ليفربول يذل يونايتد 5-صفر في معقله بثلاثية تاريخية لصلاح

أولي سكارف ا ف ب

المصري محمد صلاح يحتفل بتسجيله هدفه الشخصي الثالث لصالح ليفربول في المباراة ضد مانشستر يونياتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الانكليزي في 24 تشرين الاول/أكتوبر 2021

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ الـ"برميرليغ" يسجل "هاتريك" في ملعب "أولد ترافورد" وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو جوتا الثاني (13)، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته (38، 45+5 و50). وزادت محن أصحاب الارض بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوغبا.

وحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة التاسعة عشرة تواليًا في سلسلة بدأت في نيسان/أبريل من الموسم الفائت، رافعًا رصيده الى 21 نقطة في الوصافة خلف تشلسي (22)، فيما فشل يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليًا في الدوري (ثلاث هزائم وتعادل) ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.

وفشل سولشاير الذي وصل الى منصب المدير الفني ليونايتد في كانون الاول/ديسمبر 2018 خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، في الفوز على نظيره الالماني يورغن كلوب في منافسات الدوري للمباراة السادسة (ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم).

ودخل صلاح الذي أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل للمباراة العاشرة تواليًا، التاريخ أيضًا بإحصائية أخرى وانفرد بفضل ثلاثيته بصدارة ترتيب هدافين اللاعبين الأفارقة في الدوري الممتاز رافعًا رصيده الى 107 أهداف، متقدمًا على العاجي ديدييه دروغبا أسطورة تشلسي (104).

وكانت هذه الثلاثية الاولى للاعب في ملعب "أولد ترافورد" منذ رونالدو البرازيلي مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا عام 2003.

ورفع صلاح رصيده الى عشرة أهداف في الدوري في صدارة ترتيب الهدافين بفارق ثلاثة عن جايمي فاردي نجم ليستر سيتي، والى 15 هدفًا في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ودخل يونايتد الى المواجهة بعدما أفلت من خسارة أمام أتالانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، وعوّض تأخره بهدفين في الشوط الاول الى فوز مثير 3-2 بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الهدف القاتل.

أما ليفربول، فحقق الثلاثاء فوزه الثالث في دوري الابطال هذا الموسم ليبقى بالعلامة الكاملة، بتفوقه 3-2 على أتلتيكو مدريد الإسباني في عقر دار الأخير بفضل صلاح الذي سجل له هدفين.

© 2021 AFP