تونس: مصرع شخصين جرفتهما سيول الأمطار الغزيرة في محافظة القصرين غرب البلاد

أدت السيول جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة القصرين غرب البلاد أمس السبت إلى مصرع شخصين، وفق ما نقله مراسل فرانس24 عن المتحدث باسم الحماية المدنية. وشهدت عدة محافظات سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

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لقي شخصان مصرعهما في معتمدية تالة من محافظة القصرين غرب تونس، بعد أن جرفتهما السيول، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس، وفق ما أورده مراسل فرانس24 نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة.

وقال نفس المصدر إنه تم انتشال جثة أحدهما، فيما مازالت عملية البحث عن الجثة الثانية متواصلة.

وشهدت عدة محافظات، شمال وغرب ووسط تونس، مساء أمس نزول كميات هامة من الأمطار، وفق المعهد التونسي لرصد أحوال الطقس.

فرانس24

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