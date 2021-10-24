جائزة الولايات المتحدة الكبرى: فيرستابن يتفوق على هاميلتون ويبتعد في الصدارة

المشجعون يحتفلون بعد مرور سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الأول خلال جائزة الولايات المتحدة للفورمولا واحد، اوستن، تكساس في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2021

جيم واتسون ا ف ب