شركات تجد صعوبة في الولايات المتحدة في ايجاد موظفين

براين ار. سميث ا ف ب

معرض توظيف في ميلفيل بولاية نيويورك في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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نيويورك (أ ف ب)

وما زالت خزانات مصنع الجعة معطلة بسبب نقص في اليد العاملة لدى المقاولين من الباطن.

ويقول صاحب مصنع الجعة "توين فورك بير" لوكالة فرانس برس "إن إيجاد أشخاص لإنجاز العمل مشكلة كبيرة".

تواجه العديد من الشركات حاليًا صعوبات في الولايات المتحدة لإيجاد موظفين.

كانت أكثر من 10 ملايين وظيفة شاغرة نهاية آب/أغسطس. وانخفض معدل النشاط أي نسبة الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن وظيفة، من 63,3% قبل الوباء إلى 61,6% في أيلول/سبتمبر. والأسباب متعددة.

لا يزال البعض يشعر بالقلق حيال انتقال عدوى كوفيد إليهم خاصة إذا كان لديهم أطفال أو مسنون في المنزل.

كما أخذ آخرون تقاعدًا مبكرًا خلال الجائحة سعيا لتغيير التوازن بين حياتهم الخاصة والمهنية، ولم يعودوا يقبلون بالأجور المنخفضة.

ولم يساهم وقف دفع في أيلول/سبتمبر استحقاقات البطالة السخية المعمول بها منذ بداية الوباء، في تحريك سوق العمل.

"حرب مطلقة"

بالتزامن مع حملة التطعيم، أعيد فتح المطاعم والأماكن السياحية والترفيهية. والآن يستعد جميع الموزعين لموسم الأعياد.

يقول خبير الاقتصاد في جامعة مينيسوتا آرون سوجورنر "هناك الكثير من أرباب العمل الذين يسعون للتوظيف في نفس الوقت. يساهم ذلك في إيجاد عدم توازن".

يقول بيتر شيكيجيان إنه لجذب موظفين "نحاول دفع أعلى راتب ممكن (...) وأن نقدم مجموعة من المنافع الاجتماعية". فهو ينشر إعلانات ويجري مقابلات ويزور قاعات التوظيف. لكن "الامور بطيئة للغاية". ويضيف أن ذلك "ينعكس سلبا على نمو مؤسسته".

ترى ماريكلير هاموند المسؤولة عن قسم الموارد البشرية في شركة "جي اكس او" للخدمات اللوجستية التي تسعى لتوظيف تسعة آلاف شخص لموسم الأعياد في الولايات المتحدة، أن "هناك منافسة كبيرة على جميع المستويات (...) انها حرب مطلقة".

للتأكد من تسليم الطرود في الوقت المناسب قبل عيد الميلاد، تسعى الشركات الكبرى لتوظيف عمال موسميين: 150 ألفا لدى أمازون و150 ألفا لدى وولمارت و100 ألف لدى "تارغت" و100 ألف لدى "يو بي اس" و90 ألفا لدى فيديكس.

تقديم تسهيلات للعاملين

تواجه "جي اكس او" بشكل أساسي نقصا في سائقي الرافعات والمسؤولين عن توضيب الطرود ونقلها.

للتوظيف تلجأ الشركة إلى الإعلانات المحددة الأهداف على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية ومعارض التوظيف.

في بعض المناطق، رفعت الحد الأدنى للأجور من 3 دولارات إلى 5 دولارات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وتقدم مكافآت توظيف بالإضافة إلى مجموعة من المنافع (التأمين الصحي ومساهمات التقاعد ودفع تكاليف الجامعة).

لكن أهم شيء هو إقناع الأفراد بالبقاء، كما تقول هاموند.

تضيف "اليد العاملة حاليا غير مستقرة. إذا كان المستودع في الشارع المجاور يقدم دولارًا إضافيًا لساعة إضافية سينتقلون إليه".

وتحاول الشركة خلق أجواء إيجابية في المستودعات. وتوضح "قد يبدو الأمر سخيفًا لكن تقديم شطائر بوريتو شهية صباحا يحفز الأشخاص".

لمواجهة ذلك، زادت "جي لكس او" أيضًا من أتمتة المهام في مستودعاتها بنسبة 40% منذ عام. وتوضح هاموند "بالنسبة لموضبي الطرود الذين يضطرون أحيانًا إلى السير مسافة تصل إلى 16 كلم يوميًا في المستودع، يمكن لرجل آلي أن يساعدهم في العثور على المنتجات بسهولة أكبر".

تشعر ستايسي واينشماير (44 عاما) التي تبحث عن وظيفة إدارية بدوام كامل، أن السوق تتحول لصالحها.

وتقول "لدي الكثير من المقابلات ومن الردود الإيجابية من أصحاب العمل" بعد أن تواصلت مع عدد من الشركات في معرض توظيف يضم 27 شركة فندقية في ميلفيل بولاية نيويورك.

وتضيف "هناك مجموعة وظائف معروضة لم تكن ربما موجودة قبل خمس أو ست سنوات".

لا يزال بعض العاطلين عن العمل يجدون صعوبة في إجراء مقابلات أو يشككون في الرغبة الحقيقية للشركات في بذل جهود.

يقول آرون سوجورنر "يمكن لأرباب العمل إنفاق المزيد من الأموال لجذب الموظفين وتحسين شروط العمل. يجد الذين يتخذون هذه الخطوات موظفين بسهولة أكبر".

ويضيف "لكن الكثير من أرباب العمل يترددون في زيادة الأجور لأنها تقلل من أرباحهم وتجبرهم على زيادة رواتب الجميع".ويرى أن البعض يفضل رفع أجر ساعات العمل الإضافي.

© 2021 AFP