موتو جي بي: فابيو كوارتارارو أول فرنسي بطلاً للعالم  

أندرياس سولارو ا ف ب/ا ف ب

دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو يحتفل بفوزه بلقب بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي بعد حلوله رابعاً في جائزة إميليا-رومانيا على حلبة ميسانو في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021

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ميسانو (إيطاليا) (أ ف ب)

وحصل كوارتارارو على هذه الفرصة الذهبية عقب سقوط مطارده المباشر والاخير على اللقب الدراج بانيايا، ليبتعد الفرنسي في صدارة ترتيب الدراجين بفارق مريح ويحسم الصراع لصالحه قبل جولتين من النهاية (267 مقابل 202).

وعاد الفوز في سباق الاحد للدراج الاسباني مارك ماركيس (هوندا) المستفيد بدوره من سقوط بانيايا قبل 4 لفات من النهاية في حين كان الأخير الذي انطلق من المركز لأوّل في الصدارة أمام منافسه.

وأكمل زميل ومواطن ماركيس، بول إسبارغارو والإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-أفينتيا) منصة التتويج بوصولهما في المركزين الثاني والثالث توالياً، أمام الفرنسيين كوارتارارو المنطلق من المركز الـ 15 ويوهان زاركو (دوكاتي-براماك).

كما كانت هذه الجولة الفرصة الاخيرة للجماهير الإيطالية لرؤية الأسطورة فالنتيو روسي (ياماها-أس آر تي) الذي حلّ عاشراً، عقب اعلانه اعتزاله نهاية العام الحالي.

وتوج كوارتارارو باللقب الغالي في عامه الثالث في فئة موتو جي بي، والأوّل له مع الفريق المصنعي ياماها بعد عامين قضاهما مع الفريق الرديف ياماها- أس آر تي.

وخلال 16 جائزة كبرى خاضها هذا الموسم، صعد إلى منصة التتويج 10 مرات، وحقق الفوز في 5 منها وانطلق من المركز الأوّل في 5 مناسبات أيضاً.

وبعد مرور غير موفق في فئتي موتو3 عامي 2015 و2016 حيث صعد إلى منصة التتويج مرتين وانطلق من الصدارة مرتين فقط في عامه الأوّل، ومن ثم في موتو2 عامي 2017 و2018 مع منصتي تتويج وانتصار وانطلاقة من المركز الأول في عامه الثاني، فرض الدراج الفرنسي نفسه في موتو جي بي في العام التالي بفضل صعوده إلى منصات التتويج في 7 مناسبات وانطلاقه من الصدارة ست مرات.

في عام 2020، حقق لفرنسا انتصارها الأول في الفئة الملكة منذ أن حقق ذلك مواطنه ريجيس لاكوني في فالنسيا عام 1999.

وتتابع منافسات البطولة هذا العام، حيث ستنتقل الفرق إلى ألغارفي في البرتغال لخوض الجولة الـ 17 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أن يسدل الستار على البطولة العالمية في مدينة فالنسيا الاسبانية في 14 منه.

© 2021 AFP