إسرائيل تجري أكبر مناورة جوية على الإطلاق بمشاركة دولية وبحضور إماراتي

جاك غيز اف ب

مقاتلة اف-16 تابعة للقوات الجوية الأميركية تقلع خلال مناورات "العلم الأزرق" في قاعدة عوفدا الجوية، شمال مدينة إيلات الإسرائيلية، في 24 تشرين الاول/أكتوبر 2021

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قاعدة عوفدا العسكرية (اسرائيل) (أ ف ب)

وأكد رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أمير لازار للصحافيين أن التدريبات "لا تركز على إيران" رغم أنها تمثل التهديد الاستراتيجي الأول لإسرائيل وفي قلب الكثير من خطط الدولة العبرية العسكرية.

تجري إسرائيل تدريبات "العلم الأزرق" كل عامين منذ 2013 في صحراء النقب.

وتشارك في تدريبات هذا العام كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا التي تحلق طائراتها فوق الأراضي الإسرائيلية لأول مرة منذ قيام الدولة في العام 1948.

وقال لازار للصحافيين في قاعدة عوفدا الجوية جنوب إسرائيل إن وجود أكثر من 70 طائرة مقاتلة من بينها ميراج 2000 ورافال وإف16، ومشاركة 1500 فرد في التدريب يجعله التدريب الأكبر على الإطلاق في الدولة العبرية.

ورغم عدم مشاركة الطائرات الإماراتية في التدريبات، لكن لازار وصف زيارة قائد القوات الجوية الثلاثاء بأنها "مهمة للغاية" وعبر عن أمله "استضافة القوة الجوية الإماراتية" في المستقبل.

ونوّه رئيس العمليات في سلاح الجو إلى أن الاتفاقيات التي شهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ومن بينها الإمارات والبحرين والمغرب قد "فتحت المجال لمجموعة متنوعة من الفرص".

ويعتبر قلق إسرائيل والإمارات المشترك حيال إيران أحد أسباب التقارب بينهما.

وبحسب لازار فإن أهداف تدريبات "العلم الازرق" تتضمن مزامنة أنواع مختلفة من الطائرات التي تستخدمها دول مختلفة لمواجهة الطائرات المسيرة المسلحة وغيرها من التهديدات.

هذا وسعت إسرائيل من خلال المناورة إلى دق ناقوس الخطر حول أسطول من الطائرات المسيرة التي تدعي أن طهران ترسلها إلى وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن وسوريا ولبنان.

وقال لازار إن إيران تركز على "بناء أسطول من الطائرات بدون طيار".

ويتوقع رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أن تعمل الدول المشاركة في التدريبات "في يوم من الأيام" على مواجهة التهديد الإيراني.

تجدد مؤخرا تبادل إسرائيل وإيران للرسائل التحذيرية في خطاباتهما وذلك على خلفية تجدد المساعي للعودة إلى إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية.

وتعارض إسرائيل بشكل قاطع محاولة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع طهران في عام 2015.

© 2021 AFP