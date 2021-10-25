الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مصر والأردن الشهر المقبل

جاكوب كينغ تصوير مشترك/ا ف ب

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا سيزوران الأردن ومصر الشهر المقبل في أول رحلة لهما منذ بدء جائحة كوفيد-19

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لندن (أ ف ب)

ومن المقرر أن تبدأ رحلتهما من الأردن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في مصر.

وستركّز الرحلة، وفق ما جاء في التغريدة، على الأزمة المناخية بعد مؤتمر الأطراف "كوب 26" حول المناخ الذي سيُعقد في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو (اسكتلندا).

ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف "كوب 27" في العام 2022.

وقال المكتب الإعلامي للزوجين إن الرحلة التي تنظّم بناءً على طلب الحكومة البريطانية، تشمل موضوعاً آخر هو الحوار بين الأديان.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الأمير في الأردن منظمات إنسانية يدعمها ماليا ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن يؤكد على دور الأردن في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وستشارك الدوقة كاميلا في لقاء حول أهمية تعليم الفتيات.

في مصر، سيحل الزوجان ضيفين على حفل استقبال سيكون ديكوره أهرامات الجيزة الشهيرة.

© 2021 AFP