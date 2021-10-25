التصنيف العالمي: فيدرر يواصل التراجع وكونتافيت تتقدم

لقطة للسويسري روجيه فيدرر خلال مباراته ضد الاسباني رافايل نادال في دورة ميامي في كرة المضرب. الثاني من نيسان/ابريل 2017

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باريس (أ ف ب)

فبعدما خرج من نادي العشرة الأوائل الأسبوع الماضي، تراجع فيدرر الذي يتعافى من عملية جراحية في ركبته، أربعة مراكز وأصبح خامسا عشر.

وعاد فيدرر إلى الملاعب الربيع الماضي بعد غياب عن عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد-19" وعمليات جراحية في الركبة. لكن بعد خوضه 13 مباراة منذ ذلك الحين بينها ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أنهى موسمه بعد البطولة الإنكليزية بسبب ألم في ركبته.

وأدى هذا الغياب المطول عن الملاعب إلى تراجعه في التصنيف العالمي حيث كان يحتل المركز الخامس في بداية العام.

ودخل فيدرر الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين هذا الصيف، قائمة العشرة الأوائل في 20 أيار/مايو 2002، ولم يخرج منها إلا لبضعة أسابيع بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2002 ومن تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إلى كانون الثاني/يناير 2017 عندما أوقف موسم 2016 اعتبارا من تموز/يوليو لعلاج ركبته.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييرا واحدا فقط حيث صعد النروجي كاسبر رود الى المركز الثامن على حساب النمسوي دومينيك تيم الغائب بدوره عن الملاعب بسبب الإصابة.

وارتقى الإيطالي يانيك سينر مرتبتين وصار حاديا عشر في أفضل مركز في مسيرته الاحترافية، وذلك عقب تتويجه بلقب دورة أنفير البلجيكية على حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-2 و6-2.

ودخل الروسي أصلان كاراتسيف نادي العشرين الأوائل وأصبح تاسعا عشر بعد تتويجه بلقب دورة موسكو، بفوزه على الكرواتي العملاق مارين تشيليتش 6-2 و6-4.

ولدى السيدات، ارتقت كونتافيت ستة مراكز وباتت في المركز الرابع عشر، بعد تتويجها بلقب دورة موسكو الدولية على حساب الروسية إكاترينا ألكسندروفا 4-6 و6-4 و7-5.

وعادلت الإستونية التي توجت باللقب الثالث في خمس مباريات نهائية هذا العام بعد كليفلاند الاميركية واوسترافا التشيكية والرابع في مسيرتها، أفضل مركز في مشوارها الاحترافي.

ولم يطرأ أي تعديل على المركز العشرة الاولى.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11430 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9630

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7930

4- الألماني ألكسندر زفيريف 6680

5- الإسباني رافايل نادال 5635

6- الروسي أندري روبليف 5560

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4858

8- النروجي كاسبر رود 3615 (+1)

9- النمسوي دومينيك تيم 3405 (-1)

10- البولندي هوبرت هوركاش 3378

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9076 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 6750

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5320

4- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4708

5- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4425

6- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 4096

7- اليونانية ماريا ساكّاري 4005

8- التونسية انس جابر 3455

9- السويسرية بيليندا بنتشيتش 3365

10- الياباني ناومي اوساكا 3326

© 2021 AFP